La controvertida reforma de las pensiones llega a la Asamblea Nacional

FRANCIA

Con un ojo puesto en la Asamblea Nacional y otro en las calles esta semana, Macron sabe que se juega su legado político en una partida impredecible que empieza a jugarse a dos bandas este lunes: la artimética parlamentaria y el polvorín en las calles podrían actuar de vasos comunicantes. La polémica reforma de las pensiones. que pretende retrasar de los 62 a los 64 años la edad de jubilación, llega este lunes a la Asamblea Nacional para ser debatida en lo que se vaticina como un trámite parlamentario áspero y cargado de interrogantes con miles de enmiendas interpuestas al texto por parte de la oposición.

El debate parlamentario se desarrollará en paralelo a lo que vaya aconteciendo en las calles, con otras dos nuevas jornadas de huelga convocadas para el martes 7 y el sábado 11 de febrero. La unión sindical tratará así de presionar a los diputados en momentos en los que se tambalea la aritmética paralmentaria que el gobierno francés necesita. Crecen las dudas, con el paso de las jornadas, dentro de las filas de la derecha moderada de Los Republicanos en los que Macron esperaba apoyarse e incluso en algunos diputados que forman parte de la coalición de centro macronista. Si el Gobierno no encontrara una mayoría parlamentaria, tiene una alternativa: aplicar el artículo 49.3 de la Constitución, que permite poner fin a los debates y adoptar la ley por decreto. En este caso, la oposición solo puede abortarla con una moción de censura.

La primera ministra francesa, Elisabeth Borne, se ha ofrecido este domingo a suavizar una revisión planificada de las pensiones para permitir que algunas personas que comenzaron a trabajar temprano, entre los 20 y 21 años, también se jubilen temprano para ganar el apoyo de los conservadores para la reforma en el parlamento. No obstante, los sindicatos y la izquierda del país, avisan de que esta medida no debería aplicarse a nadie. Un portavoz de Los Republicanos en la cámara baja, el legislador Pierre-Henri Dumont, ha respondido en la radio Franceinfo que la concesión no fue lo suficientemente lejos como para ganar el respaldo de los miembros del partido.

Macron y su gobierno se encuentran bajo presión y en una encrucijada de difícil salida. Si cede a la calle, su credibilidad como presidente reformista quedará tocada. Si sigue adelante, se arriesga a que el malestar social marque a fuego el resto de sus días en el Elíseo hasta 2027 con el riesgo de erupciones como el movimiento de los chalecos amarillos que lo puso contra las cuerdas durante su primer mandato. Hasta el 68% de los franceses se oponen a la reforma, según datos del Instituto Francés de Opinión Pública,

