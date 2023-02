Los beneficios récord de TotalEnergies, embarazosos para el Gobierno francés

Francia

TotalEnergies ha registrado en 2022 el mayor beneficio de su historia: más de 20.000 millones de dólares netos, según sus resultados publicados el miércoles 8 de febrero. Al igual que sus competidores ExxonMobil y Chevron, el gigante petrolero se ha beneficiado de la subida de los precios de la energía debida a la guerra en Ucrania. Estos resultados han reavivado una vez más el debate sobre la fiscalidad de los grandes grupos y su impacto en el carbono, poniendo en aprietos al gobierno francés.

En 2022, el grupo francés batió otro récord. La quinta petrolera del mundo pasó de 16.000 millones de dólares de beneficios en 2021 -que ya era un récord histórico- a 20.500 millones en 2022. Se trata de un nuevo máximo tras las pérdidas ligadas a la crisis de Covid-19.

Esto se debe, por un lado, a la recuperación de la demanda tras la crisis sanitaria y, sobre todo, a la guerra de Ucrania, que ha provocado un repunte de los precios del petróleo y el gas.

Con las sanciones contra Rusia, Total se ha ido retirando progresivamente de sus activos, pero el grupo ha mantenido su presencia en proyectos muy prometedores, sobre todo en la Siberia rusa.

La demanda mundial de los próximos años debería seguir favoreciendo los beneficios de todos los agentes del sector: en 2022, cuatro de los cinco principales grupos batieron sus respectivos récords.

En el contexto del pesimismo económico que se avecina, esto provoca cierta exasperación. El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también denunció los resultados de ExxonMobil y Chevron tras sus anuncios económicos.

En Francia, en medio de las manifestaciones por las pensiones y el poder adquisitivo, las ONG ecologistas y algunos políticos reabren el debate sobre la fiscalidad de los beneficios extraordinarios y el mantenimiento de estas actividades contaminantes para el planeta.

El gobierno francés en aprietos, en medio del descontento social

Tras el Consejo de Ministros del miércoles, el ejecutivo francés se sintió avergonzado. "No me dedico a la comunicación de Total, por favor ", dijo a la defensiva Olivier Véran a Julien Chavanne, del servicio político de RFI. El portavoz del Gobierno se vio obligado a justificarse, mientras que la izquierda acusa al Ejecutivo de no gravar lo suficiente a Total.

Sin embargo, el presidente francés, Emmanuel Macron, había abogado por una "contribución" de los grupos petroleros a nivel europeo. Pero aquí, el gobierno no tiene nada que decir. "Más allá de las cifras que pueden escandalizar, las disfunciones de la economía mundial pueden escandalizar, no digo nada más”, prosiguió el portavoz gubernamental. “No hay que confundir lo que es un beneficio obtenido en Francia con un beneficio global de un grupo cuya sede social está en Francia. 350 millones de euros de beneficios declarados por Total en Francia, 200 millones de euros de impuestos, y tienes, además, dos mil millones de euros de gravámenes, por lo que se trata de gravámenes excepcionales vinculados a la crisis y a estos beneficios excesivos”.

El Gobierno no necesitaba estos anuncios en plena reforma de las pensiones. Es complicado pedir a los franceses que trabajen más tiempo cuando las empresas francesas obtienen beneficios récord gracias a la inflación.

El ejecutivo se conforma hoy con apoyar el descuento en el surtidor prometido por el Director General de Total.

