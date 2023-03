París se convierte en un basurero gigante por la huelga de recolectores

Francia

Llevan una semana en huelga para protestar contra la reforma de las jubilaciones de Emmanuel Macron lo que ha provocado que se acumulen 5.000 toneladas de deshechos por las calles de la ciudad. Y no parece que la situación vaya a mejorar porque el sector está en huelga, al menos, hasta el miércoles.

París no es una ciudad que se caracterice por su limpieza. A menudo, las aceras, plazas y el metro están bastante sucios, pero esto lo sabe la gente que vive aquí. Para los fans de la serie 'Emily in Paris' donde aparece un París inmaculado o para los turistas, este ‘detalle’ pasa a menudo desapercibido porque los lugares turísticos emblemáticos de París reciben un cuidado especial por la cuenta que le trae al sector turístico y su importancia para la economía de este país.

Pero lo de los últimos días, pocas veces se ha visto. Aceras abarrotadas de contenedores desbordando y bolsas de basura por el suelo. Algunas, medio abiertas, que atraen cada vez más a las ratas de la ciudad. Lo que ha llevado a algunos concejales de la oposición a poner el grito en el cielo porque denuncian que puede suponer un riesgo sanitario.

Así lo cree Pierre Liscia, consejero de la región de París, quien denunció en la televisión privada francesa BFM, que las ratas “son peligrosas para el ser humano” y recordó que la Academia francesa de Medicina afirma en un informe que "la rata sigue siendo una amenaza para la salud humana debido a las numerosas zoonosis que pueden transmitir sus exoparásitos, sus excrementos, sus mordeduras o sus arañazos".

Citado también por el mismo canal de televisión, el médico Jean-Paul Hamon, estima que no hay ningún peligro para los parisinos.

"La gente no va a ser atacada por las ratas, porque tendrán mucho que comer y no atacarán a los transeúntes, así que aparte de la estética, los olores y, tal vez, resbalar con una cáscara de plátano, el riesgo es mínimo", dijo el doctor. Un argumento no muy convincente para los parisinos.

Es tal la cantidad de basura, 5.000 toneladas, que hay aceras que se han vuelto impracticables, no sólo porque la porquería ha invadido completamente el espacio, sino también porque el hedor es insoportable.

🗑️Au coeur de Paris, les poubelles s'entassent après sept jours de grève des éboueurs contre la réforme des retraites #AFP #AFPTV ⤵️ pic.twitter.com/OQu1AN856l — Agence France-Presse (@afpfr) March 12, 2023

Imágenes de París ante la última huelga de los recolectores de basura

El paisaje recuerda a la peor época de la crisis de la basura de Nápoles. También nos muestra la cantidad de basura que generamos los humanos y la importancia de los servicios de limpieza para el buen funcionamiento de las urbes.

El sector, como muchos otros en Francia, está en huelga para protestar contra la reforma de las jubilaciones de Emmanuel Macron que quiere retrasar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Lo único que hará que los limpiadores vuelvan al trabajo, será que Macron retire su reforma, según los sindicatos.

“Si así lo hace, París volverá a estar limpia muy rápidamente, sabemos cómo hacerlo”, dijo Régis Vieceli, secretario general de la CGT del Sector de tratamiento de residuos (limpieza, agua, alcantarillado, saneamiento). La crisis de las basuras podría ir para largo porque el gobierno espera adoptar el texto este mismo jueves.

