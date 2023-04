Fracasan las negociaciones entre Gobierno y sindicatos en vísperas de otra huelga

Francia

Todavía hostil a la reforma de las pensiones, la intersindical se reunió este miércoles con la primera ministra Elisabeth Borne en la sede del gobierno francés. La reunión duró poco. Tras constatar "un fracaso" con la negativa del gobierno a retirar su texto, los líderes sindicales mantienen su llamamiento a continuar la protesta este jueves.

Habían llegado juntos al hotel Matignon para esta reunión con la jefa del gobierno. Los ocho líderes sindicales, unidos bajo la misma bandera y opuestos a la reforma de las pensiones, pudieron hablar con Elisabeth Borne. Y apenas una hora después del comienzo de la reunión, salieron y anunciaron con una sola voz que las posiciones de ambas partes no habían cambiado.

La primera ministra no tiene la intención de ceder a la petición de retirar el proyecto. Y la intersindical, que no prevé otro resultado que éste, tampoco tiene intención de cambiar de opinión. Por tanto, la reunión ha sido "un fracaso", según los sindicatos.

‘No volveremos a la mesa de negociaciones como si no hubiera pasado nada’

"Le dijimos una vez más a la primera ministra que no podía haber otro resultado democrático que la retirada del texto. La primera ministra ha respondido que deseaba mantener su texto, una decisión grave", declaró Cyril Chabanier (CFTC) en nombre de la intersindical en la escalinata de Matignon. "Es necesariamente un fracaso cuando la primera ministra no hace ninguna apertura en esta discusión. (...) Apelamos a la sabiduría del Consejo Constitucional [principal institución constitucional de Francia], que debe escuchar la justa indignación de los trabajadores", añadió, al tiempo que insistía en que los sindicatos se niegan a "pasar página y abrir, como desea el Gobierno, otras secuencias de consultas".

En Twitter, el CTFC habló de "decisión grave" de Elisabeth Borne. "Por eso no volveremos a la mesa de consultas como si nada hubiera pasado y pediremos una vez más la retirada pura y simple del texto", añadió el sindicato.

Otra dirigente sindical presente -era su bautismo de fuego-, la nueva secretaria general de la CGT. Sophie Binet dijo a RFI que, sin la retirada de la reforma de las pensiones, no habrá vuelta a la normalidad. "Desde el principio, el Gobierno ha tenido la misma estrategia: juega con la división de la intersindical. Como han visto, la intersindical siempre está unida y lo estará hasta el final. El gobierno juega con el supuesto fatalismo, con el agotamiento; no hay agotamiento. Hay un profundo enfado, un claro rechazo a esta reforma que va en aumento, debe ser escuchado. En esta reunión, tuvimos la impresión de que el gobierno estaba en una realidad paralela. Aquí, el mensaje que les enviamos es: hay que aterrizar, hay que mirar lo que pasa en el país, hay que mirar la cólera muda que crece en el país, la cólera que crece entre los jóvenes, los asalariados, los huelguistas que han perdido, en algunos casos, ¡el equivalente de un mes de huelga!

“Cuando se gana 2.000 euros al mes, un mes de salario perdido a causa de una huelga no es poca cosa, no es por nada que se va a la huelga. La intersindical sigue movilizándose y llamando a la movilización hasta que se retire esta reforma. Es lo que pasó con la movilización contra el CPE [Contrato Primer Trabajo, nota del editor] en 2006, que fue retirado un mes después de su aprobación por 49-3 [mecanismo gubernamental para imponer su texto sin voto en el Parlamento]. Lo decimos claramente, no podremos avanzar mientras no se retire la reforma de las pensiones. El Gobierno no podrá gobernar el país mientras no se retire esta reforma”.

Laurent Berger, secretario general de la CFDT, hizo la misma observación: "La responsabilidad, lo que se necesitaba, era escuchar la movilización social retirando lo de los 64 años. Este no es el caso. Llamamos a los trabajadores a unirse mañana a las manifestaciones", anunció, denunciando una "grave crisis democrática", mientras se anuncia una nueva jornada de huelga interprofesional para el jueves 6 de abril.

El líder de la CFDT, Laurent Berger, dijo confiar en la "sabiduría del Consejo Constitucional", que debe pronunciarse el 14 de abril. Tanto los sindicatos como la izquierda cuentan también con la validación por el alto tribunal del Referéndum de Iniciativa Compartida (RIP, por sus siglas en francés) sobre una consulta popular acerca de la reforma. El gobierno cuenta con el cansancio de los manifestantes, ya que las vacaciones escolares de primavera comienzan el 8 de abril.

La respuesta del ejecutivo no se hizo esperar

En las primeras horas de su viaje a China, el entorno de Emmanuel Macron respondió a la CFDT, informa nuestro enviado especial en Pekín, Julien Chavanne: "Si abusamos de ciertas palabras, aumentamos las tensiones".

No obstante, la Presidencia francesa se muestra satisfecha tras esta reunión con Elisabeth Borne: "No esperábamos un éxito, pero los sindicatos vinieron, el diálogo tuvo lugar", se consuela una persona próxima al Jefe del Estado.

El vaso está medio lleno, y no al revés...

En vísperas de una nueva jornada de protestas, los allegados a Emmanuel Macron minimizan la movilización de los opositores a la reforma y hablan de un "efecto lupa de las redes sociales y los canales de noticias".

Pero cuando se mencionan las tensiones en el seno de la población francesa, la cúpula del Estado se molesta. "Alentar el uso de la violencia y de las armas es la amenaza democrática. Una amenaza "alentada por la extrema izquierda", según un allegado al presidente francés.

El entorno del jefe del Estado, dispuesto a asumir la impopularidad, sigue abriendo una puerta a los sindicatos: Emmanuel Macron "los verá" en el Palacio del Elíseo, probablemente después de la decisión del Consejo Constitucional prevista para el 14 de abril.

