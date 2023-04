Nueva protesta contra la reforma de las jubilaciones: ni el Gobierno ni los sindicatos ceden

Miembros del sindicato francés CGT cuelgan una pancarta en la que se lee "64, es no" para protestar contra la reforma de las pensiones del gobierno francés, en lo alto del Arco del Triunfo en París, Francia, el 5 de abril de 2023.

El Gobierno enfrenta este jueves el undécimo día de manifestaciones contra la impopular reforma del sistema de pensiones. La situación está bloqueada: la reunión del miércoles entre Gobierno y sindicatos culminó sin avances. La semana que viene Consejo Constitucional debe determinar si la reforma es válida.

Este jueves 6 de abril es el undécimo día de movilizaciones contra la reforma de las pensiones. Unos 11.500 policías se desplegarán por todo el país. Tras el fracaso de la reunión del miércoles entre la primera ministra Elisabeth Borne y la intersindical, la tensión va en aumento y el gobierno prevé desórdenes en las manifestaciones.

Ante la situación de bloqueo, no se vislumbra un fin del conflicto. El rechazo de los franceses hacia la reforma no merma, mientras el Gobierno se muestra determinado a imponer su proyecto que retrasa la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelanta a 2027 la exigencia de cotizar 43 años, y no 42, para cobrar una pensión completa, algo que rechazan dos de cada tres franceses, según los sondeos.

En este contexto, el gobierno espera que los manifestantes tiren la toalla y apuesta a la división de la intersindical, que por el momento ésta se mantiene firme. Los dirigentes de las ocho organizaciones sindicales siguen hablando con una sola voz.

La situación podría destrabarse en ocho días, con una decisión clave del Consejo Constitucional, que debe pronunciarse el 14 de abril sobre la validez de la reforma y sobre un pedido de referéndum por parte de la oposición de izquierda.

"La responsabilidad del Consejo Constitucional (...) es escuchar que nuestra democracia necesita apaciguamiento y ese apaciguamiento sería que el texto no se aplicara", dijo el líder del principal sindicato, el moderado CFDT, Laurent Berger.

El transporte, menos afectado por la huelga

En esta undécima jornada de protestas, las autoridades prevén entre 600.000 y 800.000 manifestantes, según una fuente policial, en un contexto en que las huelgas en el servicio de trenes, el transporte público, escuelas y refinerías han perdido gradualmente fuerza tras estar en primera línea.

Muestra del malestar todavía presente, el Arco del Triunfo permaneció cerrado alrededor de una hora el miércoles después de que empleados del sector cultural lo bloquearan y desplegaran una pancarta con el lema: "No a los 64.

Marine Le Pen crece con la crisis

La aguda crisis política y social provocada por la reforma de las pensiones que sacude Francia desde hace semanas parece dar ventaja a la líder ultraderechista Marine Le Pen de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

La líder del Agrupación Nacional obtendría el 31% de los votos si la primera vuelta de las presidenciales se celebrara el próximo domingo, en el caso de una candidatura única de izquierda en torno al líder de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon (22%) y frente al ex primer ministro de Emmanuel Macron, Edouard Philippe, por la mayoría presidencial (28%).

En 2022, Emmanuel Macron -que no puede presentarse a la reelección tras dos mandatos consecutivos de cinco años- obtuvo el 28% de los votos en la primera vuelta, Marine Le Pen el 23% y Jean-Luc Mélenchon el 22%.

Si la izquierda no estuviera unida, Marine Le Pen quedaría en cabeza (29%) por delante de Edouard Philippe (26%).

