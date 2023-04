Reforma de pensiones: llaman a nueva movilización tras manifestaciones menos concurridas

Francia

En Francia, desde hace más de dos meses y medio, los opositores luchan contra el aplazamiento de la edad legal de jubilación de 62 a 64 años. El gobierno parece apostar a que el movimiento de rechazo pierda fuelle, pero los sindicatos convocaron a una nueva jornada de acción para el jueves, en vísperas del veredicto del Consejo Constitucional sobre el texto de la reforma.

En Francia, la undécima jornada de movilización contra la reforma de las pensiones fue menos concurrida. El jueves 6 de abril, 570.000 personas se manifestaron en todo el país, frente a las 740.000 del último día de acción, el 28 de marzo, según las autoridades. Los sindicatos estimaron en "cerca de 2 millones" el número de manifestantes en todo el país, cifra ligeramente inferior a los "más de 2 millones" contabilizados por el sindicato CGT.

En París, por la tarde, a través de las ventanas de la Asamblea Nacional, una espesa nube de gases lacrimógenos recuerda a los diputados que la calle sigue rechazando la reforma de las pensiones.

La diputada de La Francia Insumisa (izquierda radical) Clémentine Autain confía en que la batalla no está perdida. "No podemos saber exactamente cómo continuará todo esto. Estamos esperando el resultado del Consejo Constitucional. Vimos que con el 49-3 [la decisión del gobierno de imponer sin voto la nueva ley] se había producido una reactivación de la movilización. En cualquier caso, lo que es seguro es que el Presidente de la República no puede salir airoso”.

Pero en el campo presidencial, ya ven el final del túnel con la decisión del Consejo Constitucional la semana que viene. El diputado Pierre-Alexandre Anglade ya está en el movimiento post social. "Esta semana, el Consejo de Ministros ha estudiado la ley de programación militar, el ministro de Economía ha presentado su plan de industria verde y la convención ciudadana sobre asistencia para morir ha entregado sus conclusiones. Una vez que el Consejo Constitucional haya emitido su dictamen, el país debe poder avanzar”, asegura.

Aunque el diputado de Los Republicanos (LR, conservador) Hubert Brigand se opone a esta reforma de las pensiones, él también cree que el movimiento se agotará. "Estamos en el undécimo día para de manifestaciones, de personas que pierden parte de su salario. Entiendo que en algún momento los manifestantes se desanimen y acabemos con un deterioro de la situación".

Elisabeth Borne toma distancia

Un deterioro de la situación que tendrá consecuencias. Según un ejecutivo de LR, aunque Emmanuel Macron consiga promulgar su reforma, la protesta reaparecerá un día u otro. Probablemente multiplicada por diez.

La política nacional y la crisis en torno a la reforma de las pensiones también han alcanzado a Emmanuel Macron, de visita en China, con las declaraciones disonantes de la primera ministra en varios medios de comunicación. Elisabeth Borne está a prueba y parece estar preparando las maletas en Matignon, residencia de la primera ministra.

"No hay que precipitarse, el país está en convalecencia", dijo al diario Le Monde. Fiel defensora de la política de Macron hasta ahora, se distancia claramente del jefe del Estado y de sus ataques a los sindicatos. "No estoy aquí para administrar el país", añadió Elisabeth Borne, que quiere dar al país "un nuevo rumbo". "Debemos aprender todas las lecciones de la mayoría relativa, anticiparnos a los textos, llevar a cabo un trabajo transparente", prosigue. Emmanuel Macron descubrió estas declaraciones en su avión de Pekín a Cantón. El entorno del Presidente reaccionó rápidamente, informa nuestro enviado especial en China, Julien Chavanne. "El rumbo está marcado", dicen en el Elíseo. En otras palabras, es esto o nada...

El jueves por la noche, la intersindical convocó una duodécima jornada de huelgas y manifestaciones contra la reforma de las pensiones para el jueves 13 de abril, en vísperas de la esperada decisión del Consejo Constitucional sobre la validez de la ley que reforma las jubilaciones.

