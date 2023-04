Francia espera las decisiones del Consejo Constitucional sobre la reforma de las pensiones

FRANCIA

El Consejo Constitucional francés decide este 14 de abril si considera conforme a la Constitución todo o parte del proyecto de ley de reforma de las pensiones. Desde la censura total hasta la validación del texto, ¿qué opciones concretas hay sobre la mesa?

Anuncios Lee mas

¿Qué dirán los llamados "Sabios" del Consejo Constitucional? El Gobierno, la oposición y los sindicatos esperan su decisión este viernes a fines de la tarde. ¿Validarán todo el texto? ¿Censurarán parte del texto? O, más hipotéticamente, ¿lo rechazarán de plano?

Dos procedimientos distintos

El Consejo Constitucional podría invalidar el texto por completo, lo cual parece poco probable, invalidar unas partes del texto, o autorizarlo por completo. Para la oposición de izquierdas, validar el texto tal cual sería una decisión política y los Sabios estarían del lado de Emmanuel Macron.

Una acusación infundada, según Didier Maus, presidente emérito de la Asociación Francesa de Derecho Constitucional: "Varias personas tienen interés en decir eso, es evidente. No lo creo, porque el Consejo Constitucional repetirá lo que dice en cada decisión importante, que no tiene un poder general de apreciación igual al del Parlamento. No es un órgano elegido, es un órgano designado. No representa la soberanía nacional, representa la Constitución y el Estado de Derecho, y por lo tanto no tiene que tener en cuenta los argumentos políticos de ninguna de las partes".

El Consejo Constitucional también debe anunciar si validará el Referéndum de Iniciativa Compartida (RIP) presentado por 252 parlamentarios opuestos a la reforma de las pensiones. Para Didier Maus, los dos casos son independientes: "No hay en absoluto los mismos argumentos en los dos casos. Se trata de dos procedimientos completamente distintos. Pero políticamente, es evidente que existe un vínculo para la opinión pública", afirma.

La cuestión del RIP

El Gobierno pide a la oposición y a los sindicatos que respeten la decisión de los Sabios aunque no vaya en su sentido. Pero sea cual sea la decisión del Consejo Constitucional, la oposición y los sindicatos no piensan detener su movilización.

En la Nupes (coalición de izquierdas), en particular, no piensan dar la batalla por perdida y depositan parte de sus esperanzas en el Referéndum de Iniciativa Compartida (RIP) sobre la reforma, sobre el que también debe pronunciarse el Consejo. Sobre todo porque ya no creen realmente en la censura total del texto.

Sea cual sea la decisión, las personas que están aquí no luchan porque la ley sea inconstitucional. Están aquí porque esta ley es injusta. Y por eso, sea cual sea la decisión, seguirán de una forma u otra", afirma Mathilde Panot, presidenta del grupo La Francia Insumisa (LFI, izquierda radical) en la Asamblea Nacional.

"Aplastando a la socialdemocracia"

Por tanto, hay que mantener la presión sobre Emmanuel Macron, juzga también el excandidato presidencial de Los Verdes, Yannick Jadot: "Está aplastando la socialdemocracia. Está humillando la democracia parlamentaria. Sea cual sea su legalidad, se ve que ya no tiene ninguna legitimidad para llevar a cabo este proyecto. Pues que lo retire".

Y para mantener las pensiones en el centro del debate público, ¿qué mejor que los nueve meses de campaña que permitiría un RIP? Fabien Roussel, del Partido Comunista, estima que "este referéndum es una vía democrática y es la mejor que existe. No es un golpe de Estado, no es una insurrección, no es violencia, no es radicalismo, es democracia". Lejos de los micrófonos, los dirigentes de izquierda pusieron cara de preocupación, temiendo reacciones imprevisibles de la calle, si el Consejo validaba la reforma y rechazaba el RIP.

Cabe recordar que el jueves por la tarde se presentó en el Senado una segunda propuesta de RIP sobre la reforma. Juristas próximos a la Nupes consideraron que algunos elementos del primer texto no estaban claros. Por ello, el Consejo Constitucional podría tener que pronunciarse por segunda vez.

Una movilización menor pero decidida

Después de casi tres meses, la movilización contra la reforma de las pensiones sigue siendo constante aunque con menos gente en la calle. "Más de 1,5 millones de personas" se manifestaron el jueves 13 de abril en Francia en la 12ª jornada de movilización, según la secretaria general del sindicato CGT, Sophie Binet. Según el Ministerio del Interior, sólo 380.000 personas se manifestaron.

Contrariamente a Emmanuel Macron, para quien el veredicto de este viernes cerrará un camino, los sindicatos no están dispuestos a poner fin al debate. Los manifestantes piden al presidente que, en cualquier caso, no promulgue la ley.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo