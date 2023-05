PSG-MESSI

El PSG sanciona duramente a Messi por su viaje a Arabia Saudita

PSG, de propiedad qatarí, no ha tenido piedad de su estrella presentado como imagen de Arabia Saudita, la otra gran potencia del golfo árabe y donde se rumorea que podría acabar el astro argentino. El argentino se perderá así dos partidos, no se entrenará con sus compañeros y no recibirá su sueldo durante esas dos semanas. El contrato de Leo vence el 30 de junio y han trascendido muchas versiones sobre su futuro