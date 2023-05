Pensiones en Francia: segunda solicitud de referéndum rechazada por el Consejo Constitucional

Francia

El Consejo Constitucional rechazó este 3 de mayo una segunda solicitud de referéndum sobre las pensiones que la izquierda había presentado en el último minuto, antes de la promulgación de la muy contestada reforma del Gobierno. Los "Sabios" consideraron que no cumplía los criterios exigidos.

La decisión cayó al final de la jornada del miércoles: los miembros del Consejo Constitucional rechazaron la segunda propuesta de Referéndum de Iniciativa Compartida (RIP), presentada por unos 250 diputados y senadores. A sus ojos, el texto todavía no se inscribe en el marco necesario para poner en marcha un procedimiento de este tipo. El Consejo Constitucional había rechazado una primera propuesta de RIP el 14 de abril pasado.

A los "Sabios" no les convenció la nueva versión presentada por la coalición de izquierda Nupes y retomaron en gran medida los argumentos que les habían llevado a rechazar la propuesta inicial de la izquierda y los ecologistas. En particular, consideraron que la solicitud de referéndum "no se refiere, en el sentido del artículo 11 de la Constitución, a una reforma relativa a la política social", que es el principal punto que debían verificar.

El principal cambio de esta segunda propuesta, a saber, la adición de un segundo artículo que financia la vuelta a los 62 años mediante el aumento de los impuestos, no convenció al Consejo, que considera que esta disposición no crea las condiciones para una reforma. Sin embargo, esto es obligatorio para validar un RIP.

La primera ministra, Elisabeth Borne, había dicho el martes que la "vía democrática" de la reforma de las pensiones, promulgada por el presidente Emmanuel Macron la noche del 14 al 15 de abril tras meses de impugnaciones, ha terminado. El ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, repitió el miércoles ante el Senado que "este texto es legítimo".

Pero para la alianza de izquierdas, decepcionada por la decisión del Consejo Constitucional, no se trata de "pasar página". Cuenta con una próxima etapa en la Asamblea Nacional el 8 de junio, día del examen de una proposición de ley del grupo independiente Liot, para derogar la reforma. Cabe señalar que la Asamblea Nacional también ha anunciado que presentará un texto para anular el aplazamiento de la edad legal de jubilación.

