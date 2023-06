El peruano Juan Pablo Varillas está feliz de afrontar al serbio Novak Djokovic

Francia

Juan Pablo Varillas se enteró por casualidad de que su próximo rival será la leyenda del tenis mundial, Novak Djokovic. El peruano, 94 en la lista de la ATP, enfrentará al número 3 en un cancha también mítica después de lograr su tercer triunfo en Roland Garros.

La humilde pista 14 de Roland Garros se había convertido en una fiesta peruana. Ahí Varillas se impuso por 3-6, 6-3, 7-6 (7/3) y 4-6 y 6-2 al polaco Hubert Hurkacz (14º) en la que es también la tercera victoria de su carrera en Grand Slam. Fue de nuevo a cinco sets, lo que le permitirá avanzar a octavos de final donde chocará con la leyenda Novak Djokovic.

"Feliz, estoy Feliz", dijo Varillas a la prensa. "Yo no estaba al corriente. Me enteré por la entrevista en la cancha. Sinceramente, no me ocupo del cuadro general, solo me intereso en mis rivales de la siguiente ronda. Djokoic es uno de los más grandes jugadores de la historia. Y lo más espectacular es que jugaremos en una de las canchas más lindas del circuito. Tal vez la más linda. Es una cancha con mucha historia. Esto también me alegra mucho. Me llena de ilusión jugar ahí y tratar de ganar. Es el escenario perfecto para encarar una gran semana. O lo que ya viene siendo para mí una gran semana y que, espero, que siga siendo así", comentó el deportista peruano.

El tenista de 27 años logró así mantener su ilusión y la de sus padres, que vinieron por primera vez a verle jugar un Grand Slam, y a los que abrazó inmediatamente al acabar el partido.

"Ellos me apoyaron, siempre confiaron en mí, nunca me presionaron. Supieron mantener su papel de padres y nunca se metieron en lo que era tenis. Creo que se merecen toda mi gratitud", explicó el peruano en la rueda de prensa después de la victoria.

El partido no tuvo un comienzo fácil para Varillas, que perdió el primer set. Parecía que el segundo iba por el mismo camino, pero algo antes de la mitad de la manga, el polaco pidió un tiempo médico, desapareciendo durante unos minutos al vestuario.

A su regreso, el duelo se tornó en favor del peruano, que aprovechó para llevarse el set, rompiéndole dos veces el servicio a su rival. Todo se igualó en la tercera manga, decidida con un 'tie break' en el que Hurkacz intentó tirar de voleas y subir el juego a la red, una táctica que no sirvió contra el peruano.

Rodeado de seguidores de su país, Varillas sentenció el partido en el quinto set después de tres horas y 51 minutos. "Para ser honestos me hubiese gustado ganar en tres sets. Intento estar el mayor tiempo concentrado, pero es difícil, aunque mantener la regularidad fue clave", admitió el peruano. "Pero quizás un partido largo me beneficiaba más a mí que a él", refiriéndose al problema físico que sufrió el polaco.

Con esta victoria, Varillas pone punto y seguido a la que es de lejos su mejor actuación en un Grand Slam, donde nunca había ganado, y se enfrentará en octavos de final a Djokovic. "Cuando entras en la cancha las opciones son 50-50, es uno contra uno", dijo optimista.

