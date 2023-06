La CGT sabotea la red eléctrica y ocupa la sede de los JJOO de París

Huelga en Francia

Electricistas del sindicato CGT francés cortaron este martes por la mañana, la electricidad en una amplia zona de Issy-les-Moulineaux, en el suroeste de París, sede de medios de comunicación, entre ellas RFI, y empresas digitales, para protestar contra la ley de reforma de las pensiones aprobada esta primavera.

Las sedes de Orange y del grupo France Médias Monde, que incluye la radio RFI y el canal de noticias France 24, confirmaron que se habían visto afectadas por el apagón, que se produjo hacia las 10.00 horas de la mañana, en particular en una subestación de Enedis, donde varias decenas de electricistas se habían reunido a primera hora.

Una parte de la sede de France Médias Monde se vio afectada por el corte de electricidad y tuvo que ser alimentada por generadores a la espera de que se restableciera la electricidad. Muchas otras sedes de empresas también se vieron afectadas, entre ellas las de Microsoft France y Bouygues Immobilier, así como los edificios de Correos y Sanef, que fueron evacuados.

También la circulación de los tranvías se vio afectada con cientos de personas bloqueadas en los trenes por la falta de electricidad.

"La idea es hacer comprender al gobierno que estamos en contra de esta propuesta de reforma y que intentamos hacernos oír", declaró a los periodistas Frédéric Probel, secretario general del sindicato Energie Bagneux.

"Nuestra misión es distribuir gas y electricidad las 24 horas del día. Si no estamos, no hay gas ni electricidad", añadió, repitiendo que él y sus compañeros no quieren estar "sometidos a esta ley": "no queremos jubilarnos a los 64 años y queremos que nos dejen nuestro régimen especial", la reforma incluye la supresión del régimen especial de los trabajadores del gas y la electricidad.

Manifestantes de la CGT empleados de la empresa parisina de transportes públicos (RATP) invadieron la sede de los Juegos Olímpicos en París al grito de “Sin jubilación, no hay Juegos Olímpicos”.

Este tipo de acciones se están llevando a cabo en jornada número 14 de movilización contra la reforma de las pensiones que ha alargado la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Los transportes urbanos se están viendo poco afectados este 6 de junio con una circulación casi normal. El tráfico aéreo si se ha visto afectado con el 20% de la supresión de los vuelos. Se espera que 800.000 personas se manifiesten en toda Francia. (con AFP)

