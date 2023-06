París 2024: obreros sin papeles denuncian a gigantes de la construcción ante el tribunal laboral

JJOO 2024

En Francia, trabajadores sin papeles han denunciado las condiciones de trabajo que sufrieron en las obras de los Juegos Olímpicos de París 2024, informa la radio France Info. Piden cuentas a ocho subcontratistas, así como a cuatro gigantes de la construcción.

Obreros sin papeles que trabajaban en las obras de los Juegos Olímpicos de París 2024 han denunciado a cuatro gigantes de la construcción ante el tribunal laboral de Bobigny, al lado de París, informa France Info.

Originarios de Malí o de la República Democrática del Congo, viven en Francia desde hace varios años. Afirman haber trabajado en las obras olímpicas, en particular en la Villa Olímpica, sin contrato de trabajo, ni nómina, ni vacaciones pagadas, ni horas extra. Ahora que su situación se ha regularizado, denuncian la "explotación" de la que dicen haber sido víctimas, comparándose con los trabajadores del Mundial de Catar.

"Francia no es mejor que Catar"

Piden cuentas a sus ex empleadores directos, ocho empresas subcontratistas, así como a cuatro gigantes de la construcción -Vinci, Eiffage, Spie Batignolles y GCC), comitentes de las obras en las que trabajaron.

"Todo el mundo sabía que no tenía papeles. Y es Spie Batignolles quien manda en la obra", cuenta Moussa, uno de los trabajadores. "Un día me dolió la rodilla. Le pregunté a mi jefe si podía tomarme uno o dos días libres. Me dijo: 'Si no estás aquí el lunes, coge tus cosas'. Tuve que seguir trabajando a pesar del sufrimiento. Francia no es mejor que Catar", lamenta.

Estos trabajadores explican que han tenido que comprar sus propios equipos de protección. Según el sindicato CGT, que defiende a estos trabajadores, las empresas que dieron los encargos, como Vinci o Eiffage, son responsables, porque el código laboral francés les obliga a controlar lo que ocurre en las obras.

"Hay que entregar las obras a tiempo"

"Nos prometieron unas obras olímpicas ejemplares. Al final, es peor que en otros sitios, porque hay un imperativo político: hay que entregar las obras a tiempo. Así que las empresas hacen todo lo posible, legal o ilegalmente, para cumplir los plazos", afirma Richard Bloch, de la CGT. El sindicato calcula que un centenar de trabajadores se encuentran en esta situación.

Desde el tribunal laboral, informan que la audiencia se ha fijado para principios de octubre. Sin embargo, según el Código Laboral, este tipo de casos deben juzgarse en el plazo de un mes.

Hace poco más de un año, una inspección de trabajo reveló la presencia de trabajadores indocumentados en las obras de la Villa Olímpica. La Fiscalía de Bobigny abrió una investigación por "empleo de extranjeros sin permiso" y "ejecución en banda organizada de un trabajo oculto".

Mientras tanto, se están llevando a cabo registros en la sede del Comité Organizador (Cojo) y en Solideo, el organismo público encargado de las obras de los Juegos, como parte de dos investigaciones preliminares abiertas por la Fiscalía Nacional Financiera por "toma ilegal de intereses", "malversación de fondos públicos", y "favoritismo y encubrimiento de favoritismo".

