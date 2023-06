Sin reforma institucional, ‘el cambio climático se convierte en una broma’, dice Lula en París

Francia

La cumbre de París concluyó este 23 de junio con un "consenso completo" para "reformar en profundidad" el sistema financiero mundial, pero sin la esperada revolución para acomodar plenamente la lucha contra el calentamiento global sin comprometer la reducción de la pobreza. El presidente brasileño Lula da Silva participó en la clausura de la cumbre y pidió la reforma de instituciones multilaterales como la ONU y el FMI, que, según dijo, "ya no representan el mundo de hoy". También afirmó que sin cambios en la gobernanza global, "la cuestión climática se convierte en una broma".

Por Lucia Müzell

"¿Quién va a cumplir las decisiones que emanan de los foros que celebramos?", cuestionó Lula. "No las cumplimos porque no hay una gobernanza global con fuerza para hacernos cumplir. Debemos tener claro que, si no cambiamos las instituciones, los ricos seguirán siendo ricos y los pobres seguirán siendo pobres", agregó.

Durante dos días, la cumbre buscó fórmulas para aumentar la ayuda financiera a los países más vulnerables para hacer frente a la pobreza y, al mismo tiempo, al reto del desarrollo sostenible. El presidente brasileño señaló que los países ricos no se están moviendo tanto para ayudar a los países pobres a superar la pobreza como para reducir el calentamiento global.

"No es posible que, en una reunión con tantos países, no aparezca la palabra desigualdad. Vivimos en un mundo cada vez más desigual, donde la riqueza se concentra en manos de menos gente. Si no le damos a esto tanta prioridad como a la cuestión climática, podemos tener un clima muy bueno y la gente sigue muriendo de hambre en varios países del mundo", afirmó.

Retorno del proteccionismo y acuerdo UE-Mercosur

El presidente argumentó que las instituciones creadas tras la Segunda Guerra Mundial ya no responden a las necesidades de la geopolítica actual. El debilitamiento de organizaciones como la Organización Mundial del Comercio (OMC), socavada por Estados Unidos, ha hecho posible el "retorno del proteccionismo", incluso por parte de los países ricos. Como consecuencia, concluyó, "estamos viendo crecer la pobreza en todos los continentes".

El dirigente brasileño también criticó las exigencias de la Unión Europea de cerrar el acuerdo comercial con Mercosur. "Los acuerdos comerciales tienen que ser más justos. Estoy loco por hacer un acuerdo con la Unión Europea, pero no es posible. La carta adicional [con nuevas condiciones, especialmente medioambientales] de la Unión Europea no nos permite llegar a un acuerdo. No es posible que tengamos una asociación estratégica y haya una carta adicional amenazando a un socio estratégico", dijo Lula, mientras miraba al canciller alemán, Olaf Scholz, y al presidente francés, Emmanuel Macron.

Macron propone una revisión semestral

El presidente francés, que tuvo a Lula a su lado en la clausura de la cumbre, defendió una amplia reforma de las instituciones multilaterales y reconoció que "necesitan ser más justas y representativas". Pidió a los países asistentes a la cumbre que se comprometan a realizar informes semestrales de progreso sobre las propuestas realizadas en la reunión, con vistas a la Conferencia sobre el Clima de 2025 (COP30), que se celebrará en Belem (Brasil).

Macron celebró que, durante el evento, "los economistas" encargados de preparar la COP de este año en Dubái anunciaran que los 100.000 millones de dólares prometidos por los países ricos para los países en desarrollo deberían estar finalmente disponibles en 2023, con un retraso de tres años. La promesa se hizo en la Conferencia sobre el Clima de 2009, y ha sido reclamada cada vez con más fuerza por los países del sur global, especialmente Brasil. La cuestión ha minado la confianza entre países desarrollados y en desarrollo y está retrasando las negociaciones de la ONU sobre el clima.

"Ha llevado tiempo, lo sé. La situación no es satisfactoria", admitió el presidente francés. "Tenemos que hacer nosotros mismos lo que pedimos a los demás que hagan", afirmó el canciller alemán, Olaf Scholz.

Tendremos que irnos a vivir a Marte

La primera ministra de la pequeña isla de Barbados, Mia Mottley, fue la portavoz de las naciones más vulnerables tanto económicamente, asfixiadas por la deuda, como medioambientalmente. Invitada especial de Macron, pidió una "transformación absoluta" del sistema financiero mundial, no sólo "una reforma de nuestras instituciones".

"Tenemos que seguir avanzando y la pregunta es: ¿vamos lo suficientemente rápido? He visto que aquí, en estos dos días, las cosas se han acelerado. Hay un consenso político, pero necesitamos tener la capacidad de cumplir las promesas que hacemos", reclamó. "Si no, tendremos que irnos a vivir a Marte. No tendremos elección. Esta conversación no puede prolongarse indefinidamente", protestó.

Por su parte, el primer ministro chino, Li Qiang, argumentó que para que sea posible avanzar en el multilateralismo, Pekín debe dejar de ser visto como una amenaza por Occidente. "Podemos trabajar con todas las partes para que la gobernanza sea equitativa", afirmó el premier. "El FMI y el Banco Mundial tienen que seguir al G20, en una reforma del sistema de votación", abogó.

En representación de Estados Unidos en la cumbre, la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, respondió: "Como las dos mayores economías del mundo, tenemos que compartir la responsabilidad en asuntos globales. Es algo que podemos hacer y es algo que el mundo espera de nosotros", dijo refiriéndose a China.

