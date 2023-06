Macron visita Marsella, ciudad agobiada por la violencia ligada al narcotráfico

Francia

El presidente francés inicia este lunes una visita de tres días a Marsella, una ciudad que está viviendo una creciente ola de violencia relacionada con el narcotráfico. Macron va a lanzar la segunda fase de su plan 'Marsella en Grande' para combatir la inseguridad y la pobreza.

En una entrevista con el medio local La Provence, Macron afirmó que "ninguna otra ciudad en Francia recibe tanta ayuda como Marsella". Este puerto mediterráneo, la segunda ciudad más grande del país, es una de las más pobres. Se estima que hay alrededor de 40.000 viviendas insalubres.

El mandatario lanzó en septiembre de 2021 el plan "Marsella en Grande" con una inversión inicial de 5.000 millones de euros. Sin embargo, muchos marselleses no perciben cambios, especialmente en el transporte público, que es un desastre.

Esto fue lo que Mohamed dijo a nuestro colega de RFI Mathieu Limongi: "El Estado no está haciendo lo suficiente. Los servicios públicos ya no funcionan. Miren nuestros barrios: estamos aislados. Ni siquiera contamos con transporte público. Los servicios públicos se han reducido al mínimo. Mientras el Estado no nos escuche, seguiremos alzando la voz para expresar nuestro descontento".

Desamparados ante la violencia del narcotráfico

Uno de los problemas más graves en Marsella, que afecta principalmente a los barrios de escasos recursos en el norte de la ciudad, son los asesinatos relacionados con el narcotráfico. Nora es parte de un colectivo de familiares de víctimas de esta violencia y dice lo siguiente: "Quiero escuchar lo que el presidente tiene para ofrecernos, qué es lo que piensa hacer para fortalecer a Marsella. Porque aquí nos sentimos abandonados. Nos sentimos desamparados. Todas las noches se escucha: '¡Una matanza! ¡Una matanza en Marsella!' Es angustiante. Vivimos llenos de ansiedad".

En lo que va corrido de este año, han sido asesinadas 23 personas, muchas de ellas en disputas por el control de puntos de venta de drogas o ajustes de cuentas.

También hay grandes expectativas en cuanto a la vivienda, otro problema importante de la ciudad, con sus grandes conjuntos residenciales deteriorados y sus antiguos barrios en decadencia. Como anunció también en La Provence, Macron revelará durante su visita un plan para las comunidades privadas en mal estado.

