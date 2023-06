La prensa destaca la importancia de las filmaciones en accionar policial tras muerte de joven

Francia

El video corrió como la pólvora por las redes sociales, desatando la ira y la indignación. Imagen amateur captada durante el control de carretera en el que el joven Nahel murió el martes por disparos de la policía.

Anuncios Lee mas

Por Frédéric Couteau

“En unas pocas imágenes, asistimos a la muerte en directo", explica Le Parisien. “Vemos a los dos policías, uno apuntando con un arma al parabrisas, y oímos un ‘dispárale’ antes de que el coche amarillo escape y se estrelle contra un poste. La persona que grabó el video se encontraba a pocos metros del lugar de los hechos. Incluso antes de las primeras conclusiones de la investigación, estas imágenes parecen contradecir la teoría de la legítima defensa esgrimida por el autor de los disparos. Este video sólo será uno de los muchos elementos de la investigación o de la justicia. Pero hoy", señala Le Parisien, "está en el centro de todas las reacciones y de todas las polémicas, y cada uno lo interpreta según sus propias convicciones".

El diario regional La Charente Libre subraya el papel esencial de estas imágenes. “Sin el vídeo del discurso, el gobierno no pediría sanciones como hace hoy, empezando por el ministro del Interior Gérald Darmanin. Esto plantea la cuestión de otras intervenciones que no fueron filmadas. También plantea preguntas sobre la ausencia del uso generalizado de cámaras para uniformados anunciado por Emmanuel Macron el 14 de julio de 2020. Sin el video, no habría habido cambio de tono por parte del Presidente, que calificó el disparo de ‘inexcusable’ (...) Sin el vídeo, no habría pasado nada a pesar de la muerte de un hombre. Sólo una noticia que se olvidó rápidamente. Y debería hacernos reflexionar a todos sobre los asuntos públicos, la ‘res publica’. Nuestra República, su política y sus leyes.

"inexplicable, inexcusable...”

La muerte de Nahel es por tanto "inexplicable" e "inexcusable", dijo ayer Emmanuel Macron.

El periódico Le Figaro no acepta estas declaraciones: "Extraña práctica de la presunción de inocencia", exclama el diario. “Las imágenes son terriblemente estremecedoras, pero la justicia no es un pantallazo, y es la justicia, y no Emmanuel Macron, la que determinará si el acto homicida de este policía es culpable. Si lo es, ¿por qué desencadena automáticamente una conflagración en una parte de nuestros suburbios?", prosigue Le Figaro. "Francia es un Estado de derecho y corresponde a los tribunales imponer las penas. Nada justifica la quema de coches, escuelas o un ayuntamiento", debería haber dicho el garante del orden público. Pero no lo hizo. Sus inciertas palabras le alejan de Nicolas Sarkozy y le acercan a François Hollande. Una visión unilateral de una República presuntamente culpable frente a la ‘juventud’ de los ‘barrios’”.

Por otra parte, según Libération, "las declaraciones sin ambigüedad de ayer del Ministro del Interior, del Primer Ministro y del Jefe del Estado sobre la falta cometida por el policía son bienvenidas". Sin embargo, "no bastarán para volver a situar a la policía en el centro de nuestro pacto republicano".

"¿Por qué mata la policía?

Libération se pregunta: "¿Por qué mata la policía? La causa, según el periódico, es ‘un discurso político desenfrenado, un marco legislativo permisivo y deficiencias en la formación policial’".

En cualquier caso, señala el diario católico La Croix, "serán los tribunales quienes decidan, y serán ellos quienes juzguen los hechos". Hay que rechazar ciertos comentarios realizados en los dos extremos de la sociedad. Algunos ponen en entredicho a toda la policía y denuncian una supuesta ‘licencia para matar’. Otros relativizan esta muerte utilizando el pretexto de la delincuencia de "jóvenes de los suburbios". Por el contrario, deben prevalecer la calma y la dignidad, de acuerdo con los deseos de la madre de Nahel, que ha convocado una ‘marcha blanca’ (este jueves), y con las recomendaciones del alcalde de Nanterre, Patrick Jarry. Debe prevalecer el respeto por la víctima y por la persona que efectuó el disparo, un funcionario experimentado. Esta tragedia también debería incitar a la policía a reflexionar profundamente sobre el uso de sus armas durante una parada, en particular en caso de negativa a obedecer".

Otro matutino regional, Sud-Ouest, añade: "Aunque la policía y los gendarmes desempeñen un trabajo de alto riesgo, les corresponde a ellos utilizar su capacidad de juzgar la sitaución. Al fin y al cabo, son los representantes de la ley y el orden". Pero con más de 25.000 negativas a obedecer la orden de detenerse cada año, se enfrentan a un enorme desafío: la creciente estupidez que hace que cada día los conductores se pongan en peligro a sí mismos y a los demás. En este sentido, la seguridad no puede ser un asunto de vaqueros”.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo