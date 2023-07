'Lo que muestran las imágenes se aparenta a un homicidio y eso disparó una reacción muy violenta'

Francia

157 personas fueron detenidas la pasada noche en toda Francia en el marco de los disturbios por la muerte de Nahel, baleado hace una semana por un policía. En total, según un balance provisional, desde el inicio de la ola de violencia se han detenido a 3.354 personas. Analizamos este estallido con la socióloga Maryse Esterle, profesora honoraria de la Universidad de Artois, especialista en temas educativos.

RFI: ¿Le ha sorprendido la magnitud de estos motines que recuerdan a la ola de disturbios de 2005?

Maryse Esterle: No diría que me sorprende. Ocurren muertes de jóvenes, pero en el caso de Nahel lo que pasa es que fue filmado. Siempre respetando la presunción de inocencia, lo que todos hemos visto en las imágenes se aparenta bastante a un homicidio. Esto fue muy chocante y disparó una reacción muy violenta primero en el barrio de Nahel, en Nanterre, y después se derramó el movimiento en todo el territorio francés.

RFI: ¿Cómo explica que otros jóvenes se identifiquen tanto en otros barrios de otras ciudades como Marsella, por ejemplo?

Maryse Esterle: Porque muchos chicos, en particular, de África negra, antillanos, árabes, que tienen un fenotipo diferente de la mayoría de la población francesa pueden pensar que esto les podría haber ocurrido a ellos. No se puede decir que no se haya hecho nada en los barrios de las afueras de las grandes ciudades, no sería honesto. Lo que pasa es que a la policía francesa se le acusa desde hace mucho tiempo de tener comportamientos racistas. Hay encuestas que lo ha confirmado. Lo que pasa es que ningún gobierno se ha atrevido a encarar el problema y a trabajar con la formación de los policías y a imponer de manera más eficaz el lema de la República francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Además, hay una ley de 2017 que autoriza a los policías a disparar en caso de negativa a cumplir con la orden de detenerse. Si el policía supone que al dejar ir al conductor pone en peligro la vida de otras personas, está autorizado a disparar. Podemos imaginar que, en una situación de estrés, aunque sea un profesional confirmado, el policía está en una situación de apreciación muy subjetiva. De hecho, en 2022 tuvimos 13 muertos en estas circunstancias, o sea más de un muerto al mes, es una cifra que debe alertar. Todo esto hace un conjunto que hace que ante la falta de reacción de las autoridades públicas y la falta de eficacia de las acciones pacíficas o legales ha habido este estallido de violencia en todo el país.

RFI: Llama la atención alcaldías, centros municipales, comisarías, comercios fueron blanco de destrucción, saqueos o incendios, ¿por qué arremeten contra los servicios públicos que están al servicio de la población?

Maryse Esterle: Es complicado analizarlo en caliente. Habrá que esperar para afinar el análisis. Lo que ahora podemos hacer son hipótesis. Lo que podemos observar es que esos motines de calle son muy locales. Es decir, los jóvenes implicados se dirigen a lo más cercano, en su propio barrio o ciudad. Por ejemplo, han atacado una plaza al lado de mi casa donde había un centro comercial, con tiendas, también han atacado el Ayuntamiento y no se explica muy bien por qué han hecho esto. Lo que pasa es que son jóvenes adolescentes y jóvenes adultos que no sé si tienen una racionalidad muy importante cuando cometen esos ataques. Hay una especie de efecto de grupo. Uno empieza y luego el otro sigue y el otro también. Hay una dimensión lúdica con la utilización del fuego que provoca euforia y que tiene unos efectos desastrosos. Hay que esperar para analizarlo. El tema de los ataques a los Ayuntamientos creo que es bastante nuevo. También quiero hablarle del alcalde de Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), cuya casa fue atacada encastrando un coche. Hay que distinguir entre los motines espontáneos o más o menos espontáneos, alimentados por las redes sociales, y los ataques organizados como la casa del alcalde, que se parece, puede ser que me equivoque, a un ajuste de cuentas. Como si aprovecharan la situación para ajustar las cuentas. Creo que, en este tipo de motines, tan caóticos, además con la situación de pánico moral que se ha instalado en el país, hay que distinguir varios niveles. El nivel del chico que sale de su casa, que se encuentra con sus amigos de 15 ó 16 años y dicen: “¡Vamos a quemar los contenedores de basura y vamos a incendiar coches!” y luego hay otro nivel que llamaríamos la delincuencia de oportunidad, que se trata de delincuentes que van saqueando tiendas de zapatos, ropa, teléfonos para luego revender estos objetos de consumo en el mercado paralelo. Todo esto se mezcla.

RFI: ¿No ha funcionado la política de renovación urbana en estos barrios desfavorecidos?

Maryse Esterle: Funciona en términos de renovación urbana, de edificios. Lo que pasa es que casi 20 años después de los disturbios de 2005, la situación no ha mejorado en otros ámbitos. Por ejemplo, el tema de la policía que no es todavía un servicio público de ayuda a la población, o la escuela no consigue atender a los jóvenes con dificultades sociales. Además, las asociaciones ven su financiación reducida. El gran plan que todos esperan para los barrios desfavorecidos todavía no ha llegado. El exministro Borloo hizo un plan bastante amplio y fue rechazado por el presidente Macron. No hubiera sido milagroso, pero proponía medidas bastante importantes e interesantes. La situación sigue siendo al misma que en 2005, con algunas mejoras, pero indudablemente hay una parte de la población que está alejada de la vida social común y corriente. No olvidemos que en esos barrios muy poca gente vota, se van alejando de la vida clásica, de la forma de protestar corriente. En frente tenemos unos sindicatos de policías que recientemente han hecho un comunicado llamando al combate contra los nocivos y esto alimento el ambiente de pánico moral en el país, así que desgraciadamente creo que vamos a ver más explosiones de este tipo porque los problemas fundamentales no están resueltos de manera seria y eficaz. Además, se desarrollan redes de delincuentes en esos barrios y una cultura de violencia que hace que lleguemos a esto. Quisiera añadir que desde ayer y hoy van decreciendo los motines y eso se explica seguramente por la reacción de los padres, los hermanos y hermanas mayores, de la policía, o el desacuerdo de otros jóvenes. Para sintetizar, no se debe meter a todo el mundo en la misma cesta.

RFI: ¿Se puede comparar estos disturbios con la ola de violencia de 2005?

Maryse Esterle: En 2005 fue muy largo, duró tres semanas, pero fue menos violento y con menos ataques a las instituciones. Entonces había un ministro de Interior, Nicolas Sarkozy que luego fue presidente, que se portaba como un guerrero, hacía declaraciones desafiantes. Hoy no, el gobierno tuvo una reacción de entendimiento y se mostraron muy perturbados por el acto del policía. Están haciendo declaraciones, pero no quieren alimentar un aumento de las acciones. Hacen lo que está en su papel, pero sin más.

