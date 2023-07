Francia: Muerte de otro joven a manos de un policía levanta sospechas

Francia

La muerte de Nahel, de 17 años, en la región de París, cuando se negó a obedecer las órdenes de la policía, ha provocado una gran crisis en el país. Pero antes de él, hubo otro caso menos publicitado en Angulema, en el suroeste de Francia. El 14 de junio, un guineano de 19 años murió a manos de un agente de policía durante un control en carretera, en circunstancias aún poco claras.

El guineano de 19 años se llamaba Alhoussein Camara. No tenía antecedentes penales. El 28 de junio, el agente de policía responsable del disparo mortal fue acusado de homicidio culposo, casi dos semanas después del incidente. Posteriormente fue acusado, pero las circunstancias que rodean la muerte del joven el 14 de junio siguen sin estar claras.

"¿Por qué no se presentaron cargos más rápidamente?"

A diferencia del caso del joven Nahel, la escena no fue filmada, aunque el policía "sí llevaba una cámara para peatones". "No fue posible utilizarla porque no había carga suficiente en el momento de los hechos", declaró la fiscal de Angulema al inculpar al policía. El abogado de la familia, Arié Alimi, anunció que presentaría el jueves 6 de julio una solicitud de acceso al expediente del caso, en un intento de arrojar luz sobre las zonas grises que rodean su muerte, y disipar así las inquietudes de su familia.

"¿Por qué no se presentaron cargos más rápidamente? Y cuando sabemos que en los casos de violencia policial y de muertes al volante suele haber mentiras, suele haber un deseo de ocultar la verdad, ya sea por parte de la policía o a veces por parte de la justicia. Evidentemente, esto preocupa a la familia. Por último, Alhoussein era una persona que trabajaba, que tenía una vida, que iba a trabajar y que se dirigía al trabajo [esa mañana]. Evidentemente, la familia no tiene ni idea de por qué se encontraba en esa situación y por qué le dispararon", deploró el abogado en RFI.

Según las primeras conclusiones de la investigación, cuando dos vehículos de la policía intentaban darle el alto para un control, el joven puso la marcha atrás y luego avanzó con el coche, golpeando las piernas de un policía, que entonces disparó. El cuerpo de Alhoussein fue repatriado a Conakry para ser enterrado. Entre 800 y 1.000 personas participaron en una marcha tras su muerte, exigiendo justicia, en presencia del embajador de Guinea en Francia, Sinkoun Sylla.

Muerte de un hombre en Marsella en circunstancias poco claras

El martes 4 de julio, la Fiscalía de Marsella anunció que había abierto una investigación por "golpes mortales con uso o amenaza de arma" tras la muerte de un hombre de 27 años que sufrió una parada cardiaca tras un "violento golpe en el pecho". El incidente se produjo en la noche del sábado 1 al domingo 2 de julio, al margen de los disturbios en Marsella tras la muerte de Nahel. La Fiscalía indicó que por el momento no era "posible determinar si la víctima había participado" en los disturbios.

"Los elementos de la investigación hacen probable que la muerte haya sido causada por un impacto violento en el tórax provocado por el disparo de un proyectil de tipo flash-ball", declaró la Fiscalía a France 3 Paca. "Este impacto provocó una parada cardiaca y, por tanto, el fallecimiento en un futuro próximo", prosiguió. La Inspección General de la Policía Nacional (IGPN), el cuerpo policial, también está investigando el caso.

