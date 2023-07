Francia: Polémica en torno a la cantante que llamó a linchar a Macron en un concierto

FRANCIA

Izïa Higelin está en el punto de mira por evocar en el escenario un linchamiento del presidente francés Emmanuel Macron. Ahora explica que su diatriba fue "una historia fantaseada, un momento compartido de espíritu libre y artístico".

Anuncios Lee mas

Izïa Higelin, la hija del músico y cantante francés Jacques Higelin y hermanastra del también músico Arthur H, se encuentra en el ojo de la tormenta por un discurso un tanto osado que dio durante un concierto el jueves pasado, durante el festival Les Nuits Guitare, en Beaulieu-sur-Mer (sureste de Francia).

"Piñata humana gigante"

Todo empezó durante un monólogo en el escenario, entre dos canciones. Izïa Higelin improvisó una arenga y se metió brevemente en la piel del presidente francés, Emmanuel Macron. "Creo que lo que el pueblo quiere, lo que el pueblo quiere, es que me cuelguen a 20 metros del suelo como una piñata humana gigante, y que estemos todos aquí con enormes bates con clavos en la punta, como en A Clockwork Orange [título original de la película La naranja mecánica]".

Y prosigue: "Y luego lo haríamos bajar, pero con toda la gracia y la amabilidad que tiene la gente del Sur. Todos tendríamos nuestros bates con nuestros clavitos, y en un fuego de Bengala de alegría, de carne viva y sangre, lo tiraríamos al piso, pero con suavidad, ya ves...".

En las imágenes, se oye a algunos espectadores reír al comienzo de su discurso. A otros no les hizo tanta gracia y acudieron a la policía. Los gendarmes intentaron detener a la cantante después del concierto, sólo para descubrir que ya se había marchado.

Reacciones negativas

Las imágenes de la performance fueron ampliamente comentadas en las redes sociales. La diputada del partido oficialista Renacimiento Violette Spillebout señaló un "llamado al asesinato" en un contexto de violencia contra los representantes electos.

"No me lo puedo creer... Es como estar en una reunión de La Francia Insumisa [partido de izquierda radical]. Si quiere hacer chistes, sólo tiene que dejar de cantar y convertirse en cómica. Hay tanta violencia en lo que dice, es un disparate", comentó el alcalde de Beaulieu, Roger Roux en el diario regional Nice-Matin. El festival Les Nuits Guitare, por su parte, consideró que los comentarios de Izïa Higelin eran "suyos" y declaró que la "producción se desmarca de toda toma de posición".

A continuación, el ayuntamiento de Marcq-en-Barœul, en el norte de Francia, decidió cancelar un concierto de la cantante, previsto para el jueves 13 de julio antes de los fuegos artificiales, en vísperas del 14 de julio. Los comentarios de Izïa Higelin se consideraron "contrarios a los valores de unión y unidad que prevalecen" durante la fiesta nacional.

La fiscalía de Niza anunció el sábado que abría una investigación contra la cantante por "provocación pública a la comisión de un crimen o delito".

"Historia fantaseada"

"Siento mucho que esto se haya malinterpretado, descontextualizado. Evidentemente, en ningún momento he querido incitar a la violencia o al odio. Es una historia, un enlace improvisado y surrealista entre dos canciones que habla de todo y de nada, y que no debe tomarse al pie de la letra", dijo Izïa Higelin en una entrevista concedida al periódico Ouest France este lunes 10 de julio. La cantante agregó que fue "una historia fantaseada, un momento compartido de espíritu libre y artístico", sin ningún objetivo particular.

La dirección del festival Francofolies de La Rochelle indicó que la cantante actuaría el miércoles 12 de julio, como estaba previsto.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo