La izquierda francesa, dividida ante la prohibición la abaya en las escuelas

La decisión del gobierno francés de vetar el uso de una túnica tradicional en países islámico en nombre del laicismo abre una nueva grieta en la izquierda. Mientras la izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon anuncia un recurso legal contra la medida, comunistas y socialistas apoyan la iniciativa del Ministerio de Educación.

¿Defensa del sistema laico o discriminación? La izquierda francesa no se pone de acuerdo. Tras un fin de semana en el que los partidos de la coalición de partidos de izquierda Nupes mostraron sus divisiones por las elecciones europeas, un nuevo tema ha agrandado la brecha en el seno de la unión de la izquierda y los ecologistas. El anuncio del ministro de Educación, Gabriel Attal, de prohibir la abaya en las escuelas no ha encontrado una aprobación unánime.

Para el líder de La Izquierda Insumisa, Jean Luc Mélenchon, que considera que prohibir la abaya alimenta "una absurda guerra religiosa" en torno a "una prenda de mujer". En cambio, Fabien Roussel, dirigente de los comunistas, considera que la decisión es "necesaria", para no dejar que los directores de escuela se ocupen solos del problema. Y en las redes sociales arrecian las quejas: "¿Una lista para las elecciones europeas con eso? No, gracias", exclamaba en X (Ex Twitter) la diputada insumisa Nadège Abomangoli, en reacción a una serie de mensajes de su colega socialista Jérôme Guedj, partidario de prohibir las prendas consideradas "ostentosas" y "proselitistas".

Recurso judicial

LFI anunció el martes su intención de llevar ante el Consejo de Estado (órgano gubernamental que actúa como asesor jurídico del poder ejecutivo y como tribunal supremo de justicia administrativa) la "cruel" decisión del ministro francés de Educación de prohibir el uso de la abaya en las escuelas, exponiendo las divisiones de la izquierda en torno al laicismo.

Esta prohibición supondrá "una vez más la discriminación de las jóvenes y, en particular, de las jóvenes de confesión musulmana, y no creo que necesitemos eso en nuestro país", declaró en France 2 el coordinador de LFI, Manuel Bompard.

En cualquier caso, la polémica ha causado bochorno en la Nupes, pero también ilustra, como en la cuestión europea, las persistentes diferencias en torno al laicismo. El tema también ha avivado las divisiones en el seno del Partido Socialista, por ejemplo. Desde hace un año, los adversarios del Primer Secretario, Olivier Faure, denuncian la alianza con LFI, a la que acusan de complacencia con los círculos islamistas.

La CGT, a través de su secretaria general Sophie Binet también tomó posición: "En cuanto se considera que (la abaya) es un símbolo religioso, por supuesto que hay que prohibirla, como todos las demás, pero el problema de hacer una instrumentalización política del tema es que no es lo mismo que un símbolo religioso”.

Francia ya prohibió en 2004 llevar en las escuelas e institutos cualquier signo religioso ostensible, como el velo islámico o las kipás.

