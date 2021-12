Gasoducto Nord Stream 2, apuesta de EEUU para presionar a Rusia por Ucrania

Washington (AFP) – Ante la amenaza implícita de una invasión rusa en Ucrania, Estados Unidos y sus aliados europeos vuelven la mirada sobre lo que consideran la mayor vulnerabilidad de Moscú: el recién terminado gasoducto Nord Stream 2, que llevará gas a Europa.

Fuentes oficiales dejaron claro este martes tras la videoconferencia entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin, que de darse una acción militar contra Ucrania, se congelaría a manera de retaliación la operación del gasoducto bloqueando así una importante fuente de recursos por la venta del combustible.

"Es una ventaja para Occidente, pues si Vladimir Putin quiere ver flujo de gas a través de esa tubería, tal vez no quiera tomar el riesgo de invadir Ucrania", señaló el consejero nacional de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

"Si el presidente Putin avanza sobre Ucrania, nuestra expectativa es que el gasoducto sea suspendido", agregó Victoria Nuland, vicesecretaria de Estado.

Diez mil millones de euros (unos 12.000 millones de dólares) fueron invertidos en el gasoducto Nord Stream 2, del cual la empresa rusa Gazprom es socia mayoritaria y cuya finalización fue anunciada en septiembre pasado, casi al mismo tiempo en que inició el despliegue de unas 100.000 tropas rusas cerca a la frontera con Ucrania.

El Nord Stream 2 pasa bajo el mar desde la costa del Báltico en Rusia hasta el noreste de Alemania, es decir 1.200 kilómetros (745 millas) de tubería que siguen la misma ruta del Nord Stream 1, que fue finalizado hace una década.

Al igual que su gemelo, el gasoducto Nord Stream 2 será capaz de transportar 55.000 millones de metros cúbicos de gas por año hacia Europa, incrementando el acceso en el viejo continente a gas natural relativamente barato al tiempo que cae la producción interna.

También promete miles de millones de dólares al año en ganancias para Moscú, en especial con los actuales precios del petróleo y el gas.

Europa, por su parte también ha invertido en este gasoducto, con la expectativa de traer un gran suplemento de gas -más barato y limpio que el petróleo- al continente.

Respuesta alemana

Alemania, que ya importa desde Rusia alrededor del 40% del gas que utiliza, ha tomado el liderazgo apoyando el proyecto y resistiendo la presión estadounidense para minimizar su dependencia energética de Moscú.

Pero con Rusia amenazando a Ucrania, fuentes oficiales de Estados Unidos creen que Alemania, bajo el nuevo liderazgo del canciller Olaf Scholz, es susceptible de mantener las válvulas de suministro selladas para presionar a Putin.

"El hecho es que actualmente el gas no está fluyendo a través del gasoducto Nord Stream 2, lo que significa que no está operando y que no es una ventaja para Putin", agregó Sullivan después de la videoconferencia entre Biden y Putin.

"Hemos tenido discusiones con ambos, el gobierno saliente y el gobierno entrante de Alemania, acerca del asunto del Nord Stream 2 en el contexto de una invasión potencial", explicó.

"No voy a profundizar más allá de eso, aparte de ser un asunto de gran prioridad".

William Taylor, exdiplomático estadounidense en Kiev y ahora vicepresidente del Instituto de Paz de Estados Unidos, dijo que el tema del gasoducto para presionar a Putin en efecto "llamará su atención."

"Este es un proyecto de largo plazo para Putin y sabemos que este proyecto da a Rusia, al Kremlin, una verdadera ventaja sobre Europa", explicó Taylor a la AFP.

"La pregunta es: ¿los alemanes estarán de acuerdo?. Bueno, ellos están divididos en este asunto", agregó Taylor. Pero si los rusos invaden Ucrania el consenso alemán podría cambiar y oponerse al gasoducto.

Por su parte, Nuland expresó en una audiencia en el Senado su confianza en que el nuevo gobierno alemán de Scholz esté de acuerdo con Washington.

"Ya hemos estado hablando con él en su calidad de ministro de Economía y no tengo duda de que entiende la seriedad de la situación que estamos enfrentando", dijo.

Usar el gasoducto, sin embargo, no es aún el arma más pesada entre el arsenal de sanciones de Occidente. Podría prohibirse a Russia el SWIFT, el sistema internacional de transacciones del que los bancos y las firmas financieras dependen.

"El SWIFT sería una escalada mayor (...) en particular para los rusos", dijo Taylor. "Los rusos sufrirían por esta medida, pero también otros países".

