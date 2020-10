Muere Sean Connery, el primer James Bond

El destacado actor británico Sean Connery, quien interpretó al legendario agente James Bond en siete películas, murió este sábado a la edad de 90 años, informó su familia. La crítica cinematográfica lo ha calificado en varias oportunidades como el mejor actor que ha interpretado al agente 007 en la franquicia.

El actor escocés Sean Connery, una de las últimas grandes leyendas del cine, inmortalizado por su rol como el agente secreto James Bond, ha fallecido a los 90 años de edad, según ha confirmado su familia a la cadena BBC. Connery, retirado desde hace años de la gran pantalla, deja tras de sí un legado ilustre de películas como 'Robin y Marian' (Richard Lester, 1976), 'Los Intocables de Elliot Ness' (Brian De Palma, 1987) o sus grandes colaboraciones con el director Sidney Lumet.

Ganó el Oscar en 1988, cuando fue nombrado mejor actor de reparto por su papel de experimentado policía en The Untouchables "Los intocables". En el año 2000 fue nombrado caballero por la reina Isabel II en el Palacio de Holyrood, en Escocia. Y en agosto celebró su cumpleaños número 90

Interpretó al agente 007 hasta en siete ocasiones desde '007 contra el Doctor No' (1962) hasta 'Nunca digas nunca jamás' (1983). Los productores de la franquicia, Michael Wilson y Barbara Broccoli, se han despedido del actor con un emotivo mensaje en Twitter: "Estamos devastados por la noticia del fallecimiento de Sir Sean Connery. Fue y siempre será recordado como el James Bond original. Revolucionó el mundo con su interpretación valiente e ingeniosa del agente"

Biografía de Connery

Hijo de un obrero católico y de una empleada doméstica protestante, Thomas Sean Connery nació en el área de Fountainbridge, en Edimburgo, Escocia, el 25 de agosto de 1930.

La familia de su padre había emigrado de Irlanda en el siglo XIX, mientras que los orígenes de su madre remontan a los hablantes de gaélico en la isla de Skye, en el norte de Escocia.

Dejó la escuela a los 13 años sin calificaciones y trabajó entregando leche, puliendo ataúdes y colocando ladrillos antes de unirse a la Royal Navy, la rama de guerra naval de las Fuerzas Armadas británicas.

Conducía camiones, trabajaba como salvavidas y posaba como modelo en el Edinburgh College of Art. Y pasaba su tiempo libre haciendo fisiculturismo.

En 1953, participó en la competencia Mr Universe en Londres y estando en la ciudad escuchó que había plazas en el coro de una producción del musical South Pacific. Y para el año siguiente, ya estaba interpretando el papel del teniente Buzz Adams, que Larry Hagman había hecho famoso en Broadway.

Connery hizo la primera de muchas apariciones como extra en la película Lilacs in the Spring estrenada en 1954. También interpretó roles menores en la televisión, incluyendo un gángster en un episodio del drama policial Dixon of Dock Green de la BBC.

Y luego llegó su gran salto mundial con la saga Bond. Los productores Cubby Broccoli y Harry Saltzman habían adquirido los derechos para filmar las novelas de Ian Fleming y estaban buscando un actor para interpretar al agente 007. Fue la esposa del productor Cubby Broccoli, Dana, quien convenció a su esposo de que Connery tenía el magnetismo y la química sexual para el papel.

