Agencia Mundial Antidopaje celebra una victoria "que hará historia"

Montreal (AFP)

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) celebró este jueves la decisión del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) de excluir a Rusia durante dos años de las grandes competiciones mundiales, entre ellas los Juegos Olímpicos de verano de Tokio en 2021 y los de invierno de Pekín en 2022, por haber transgredido las reglas antidopaje.

"La AMA está feliz de haber ganado este caso que hará historia", declaró su presidente, Witold Banka. El TAS "ha confirmado claramente nuestras conclusiones, según las cuales las autoridades rusas manipularon descaradamente e ilegalmente las muestras del laboratorio de Moscú, con el objetivo de disimular un programa de dopaje institucionalizado", añadió en un comunicado.

Se mostró, sin embargo, "decepcionado" por el hecho de que el tribunal no hiciera caso a la recomendación de la AMA de excluir a Rusia durante cuatro años.

"Creemos que fueron proporcionados y razonables pero, al fin de cuentas, la AMA no es el juez sino el fiscal y tenemos que respetar la decisión del panel", dijo.

"Estas son, sin embargo, las sanciones más severas jamás impuestas a un país por delitos relacionados con el dopaje, y la sentencia respalda claramente el enfoque decidido (...) adoptado por la AMA para abordar eficazmente este asunto", señaló Witold Banka.

"La bandera rusa no ondeará y su himno no se tocará", dijo, creyendo que esto "envía un mensaje claro de que las trampas institucionalizadas" no serán "toleradas".

"Las autoridades rusas han tenido todas las oportunidades para poner sus asuntos en orden y volver a entrar en la comunidad mundial antidopaje por el bien de sus atletas y la integridad del deporte, pero en cambio han optado por continuar en el camino del engaño y la negación", concluyó.

