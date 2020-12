Investigan supuesta megafiesta de Neymar, que juega al despiste

Anuncios Lee mas

Mangaratiba (Brasil) (AFP)

La Fiscalía brasileña indicó este miércoles que está investigando una supuesta megafiesta de año nuevo organizada por Neymar en su mansión del litoral de Rio de Janeiro en pleno auge de la pandemia de coronavirus.

El entorno de Neymar niega la existencia de ese evento y para mayor misterio, el astro del París SG, que se mantiene en silencio, publicó una foto en la que aparece junto a un amigo en un yate en la playa de otro estado, Santa Catarina (sur).

La Fiscalía de Rio precisó en un comunicado que abrió una investigación tras recibir "varias reclamaciones, basadas en informaciones divulgadas por la prensa, sobre los eventos patrocinados por el jugador Neymar".

E instó al astro de la Seleção, así como al condominio donde se ubica la mansión y a otro complejo de residencias vecino, a proporcionar "de forma urgente" las aclaraciones sobre "el número de invitados, la organización de fiestas y las eventuales medidas sanitarias adoptadas".

La eventualidad de esa fiesta, con presencia de 150 a 500 invitados según las versiones, desató una ola de críticas en momentos en que los científicos preconizan medidas de aislamiento social para evitar una agravación de la pandemia que ya dejó casi 194.000 muertos en Brasil.

Pero no se trataría de una iniciativa ilegal, dado que el estado de Rio de Janeiro no prohíbe las fiestas en residencias privadas y el ayuntamiento de Mangaratiba admitió no tener el poder de intervenir.

La AFP sobrevoló este miércoles la zona donde se ubica la mansión, sin observar ninguna presencia en sus áreas externas.

Neymar compró esa mansión en 2016. Según medios de comunicación, la propiedad se encuentra en un terreno de 10.000 m2 e incluye helipuerto, canchas, spa, sauna, sala de masajes, gimnasio y áreas para comida y bebida.

© 2020 AFP