Kim Kardashian pide el divorcio de Kanye West

Los Angeles (AFP)

La estrella estadounidense de telerrealidad Kim Kardashian pidió oficialmente el viernes el divorcio de su esposo, el rapero y empresario Kanye West, tras casi siete años de matrimonio, informó su publicista a la AFP este viernes.

Los trámites de divorcio confirman informaciones surgidas el mes pasado, cuando medios estadounidenses indicaron que ambos vivían separados y que atravesaban "problemas regulares de parejas".

El sitio de información sobre la farándula TMZ, el primero en dar la noticia el viernes, dijo que la separación fue "tan amigable como lo puede ser un divorcio".

La pareja está casada desde mayo de 2014 y tiene cuatro hijos, para los cuales Kim Kardashian, de 40 años, solicitó la custodia compartida, según TMZ, en acuerdo con Kanye West, de 43.

El publicista de Kardashian confirmó el trámite de divorcio pero no dio más detalles.

La pareja ha sido objeto por meses de publicaciones en la prensa de farándula sobre una crisis matrimonial.

West no ha ocultado sus trastornos bipolares. En julio, tras el anuncio de su candidatura para las presidenciales de Estados Unidos, en las que obtuvo 60.000 votos, hizo declaraciones incoherentes y publicó mensajes enigmáticos en Twitter, en los que sugirió que su esposa lo quería internar en un hospital psiquiátrico.

También la acusó de haber tenido una relación con otro rapero, Meek Mill, que lo negó.

Kardashian pidió entonces "compasión y empatía" para su marido y dijo que quienes "conocen a Kanye saben que sus palabras no siempre coinciden con sus intenciones".

El trastorno bipolar se caracteriza por la alternancia de periodos de exaltación y de depresión.

Es el primer divorcio de West y el tercero de Kardashian, que saltó a la fama con el programa de telerrealidad "Keeping Up with the Kardashians", que seguía la vida de su familia en Los Ángeles.

