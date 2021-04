Rey de Jordania asegura al país que "la sedición" ha concluido tras crisis que sacudió al país

Anuncios Lee mas

Amán (AFP)

El rey Abdalá II de Jordania aseguró este miércoles que "la sedición" que supuestamente habría liderado su hermanastro el príncipe Hamza ha concluido y que éste se encuentra "bajo su protección", en el palacio real.

"Les puedo garantizar que la sedición ha sido cortada de raíz. El desafío de estos últimos días no ha sido el más peligroso para la estabilidad del país pero sí el más doloroso para mí, porque las partes involucradas en esta sedición estaban en el país, y fuera", indicó en un mensaje leído en su nombre en la televisión pública.

"(El príncipe Hamza) se ha comprometido ante la familia (hachemita) a seguir el camino de sus padres y abuelos, a ser fiel a su mensaje y a poner el interés de Jordania, su constitución y sus leyes por encima de cualquier otra consideración", precisa el mensaje.

El confuso incidente provocó sorpresa y especulaciones dentro y fuera de Jordania, un país inusualmente tranquilo en la agitada región de Oriente Medio.

Hamza aseguró el sábado que había sido puesto bajo arresto domiciliario. Luego filtró una grabación en la que supuestamente mantenía una tensa discusión con el jefe de las Fuerzas Armadas, general Youssef Huneiti, que lo conminaba a quedarse en casa, sin intervenir en redes sociales.

Hamza fue declarado príncipe heredero en 1999, de acuerdo al deseo de su padre, pero Abdalá lo desposeyó de ese título en 2004 y nombró a su hijo mayor en lugar de Hamza.

- Como si nada hubiese ocurrido -

La presunta conspiración había desaparecido totalmente de la prensa local, tras una prohibición terminante de publicar informaciones relativas a la investigación.

En un intento por poner fin a este episodio inédito en los anales del reino hachemita, el fiscal de Amán Hasán Al Abdalá decretó el martes un apagón sobre la investigación "de los servicios de seguridad sobre el príncipe Hamza y otros".

El miércoles precisó que la prohibición se refería "al desarrollo de la investigación, su confidencialidad, su integridad, las pruebas y las personas acusadas".

En cambio, añadió este miércoles, "la prohibición excluye la libertad de opinión y de expresión, así como las declaraciones emitidas por las autoridades oficiales".

La oenegé Reporteros sin Fronteras (RSF) denunció en un comunicado "este nuevo obstáculo al derecho a la información".

Después de tres días en la portada de los periódicos, ni una palabra más sobre el "complot maléfico" para desestabilizar el trono, ni una alusión a "la camarilla" que intentó socavar la seguridad del país. Nada tampoco sobre las detenciones de supuestos conspiradores.

Para Mustafa Al Riyalat, redactor jefe del diario gubernamental Ad Dustour, el silencio de la prensa se justifica porque se cerró el tema. "Las cosas han vuelto a la normalidad. (...) Todos los jordanos se sienten tranquilos, como si nada hubiese ocurrido", comenta a la AFP para explicar este repentino desinterés de la prensa.

Sin embargo, reconoce que esta no es la única razón: "Existe la decisión del fiscal de prohibir la publicación de cualquier asunto relacionado con el príncipe Hamza".

"También hay un apagón sobre los detenidos. Debemos esperar un anuncio oficial antes de publicar", añade el periodista.

Una veintena de personas se encuentran detenidas, entre ellas Basem Awadalá, un antiguo jefe de la oficina real, apreciado por una gran parte de la población, y Cherif Hasán Bin Zaid, que fue un tiempo emisario especial del rey en Arabia Saudita.

El príncipe Hamza había negado las acusaciones.

Muchos jordanos entrevistados por la AFP expresaron su alivio por el resultado de la crisis.

Algunos publicaron fotos de Hamza en las redes sociales el lunes, felicitándolo por lo que hizo, mientras que otros rindieron homenaje al rey Abdalá II y al príncipe heredero Husein.

Pero para Ahmed Awad, que dirige el Phenix Center for Economics & Informatics Studies, "aunque se encontró una solución en el seno de la familia real, la verdadera crisis política no terminó y continuará (...) mientras no haya más reformas democráticas".

