Muchos indios ricos se refugian del virus en las islas Maldivas

Colombo (AFP)

Las Maldivas reciben con las puertas abiertas a muchos indios ricos que buscan un descanso del coronavirus que asola a su país, a diferencia de otras naciones que han suspendido las conexiones aéreas con India.

El archipiélago de más de mil islas y de aguas cristalinas del océano Índico volvió a abrir a mediados de julio del año pasado sus aeropuertos a los turistas extranjeros, después de un cierre de tres meses.

Esta semana, contrariamente a muchos países que han cerrado las fronteras a viajeros provenientes de India, el gobierno de Maldivas solo introdujo pequeñas modificaciones a sus reglas para estos visitantes.

Los turistas que lleguen de India podrán residir en un hotel o en un barco. En cambio, no pueden instalarse en las casas de huéspedes de las islas donde vive la población local, según las nuevas directrices en vigor.

- Vacunar a todo el sector turístico -

"La situación geográfica de nuestras islas nos ayuda a minimizar el riesgo [de contagio]", declaró a la AFP Thoyyib Mohamed, responsable de la autoridad turística Visit Maldives.

"Cada isla alberga un complejo hotelero único y autónomo. Aunque tengamos algunos casos por aquí y por allá, podremos circunscribirlos a estos complejos sin exponer a la población local", explica en una conversación telefónica.

Según Thoyyib, su país ha iniciado una campaña de vacunación de los 50.000 trabajadores del sector turístico y personas que proporcionan servicios vinculados a la hostelería.

"Queremos ser el primer sector turístico totalmente vacunado en el mundo", asegura Thoyyib. Cerca del 90% de los trabajadores ya han sido inmunizados, agrega.

Algunos medios habían hablado de la intención de Maldivas de vacunar a los turistas extranjeros. Pero las autoridades aseguran que a día de hoy no hay ningún plan en este sentido hasta que todos los maldivos y los residentes hayan recibido las dos dosis de la vacuna de AstraZeneca o la china Sinopharm.

Más de dos tercios de los 330.000 habitantes del archipiélago han sido vacunados, según datos del ministerio de Salud.

Desde el inicio de la pandemia, se han registrado un poco más de 29.0000 contagiados y 72 fallecidos por covid-19.

- Refugio de las estrellas de Bollywood -

Según Thoyyib, el número de visitantes indios disminuyó la semana pasada debido a la crisis sanitaria sin precedentes en India y la suspensión de las conexiones aéreas.

Pero los indios siguen siendo los turistas más numerosos del archipiélago.

Antes de la pandemia, ocupaban la segunda posición por detrás de los chinos, que han salido del top 10 desde entonces.

Entre los refugiados de lujo de estas últimas semanas, algunas estrellas de Bollywood como Alia Bhatt, su pareja Ranbir Kapoor, así como Shraddha Kapoor, que publicó en Instagram fotos de ella haciendo yoga con la puesta del sol en un complejo hotelero en Maldivas.

Según la prensa, las empresas de vuelos privados registraban una demanda creciente de vuelos desde India con destino a Europa, Oriente Medio y Maldivas. Pero también ha habido vuelos de grupo.

"No solo son los superricos", dice The Print Rajan Mehra, responsable de la empresa de aviación privada Club One Air, con sede en Nueva Delhi. "Aquellos que pueden permitirse tomar un vuelo privado toman vuelos privados".

Un récord de más 1,7 millones de turistas visitaron las Maldivas en 2019, un 15% más que en 2018, según el gobierno.

En cambio, la pandemia redujo el número a 555.494 visitantes, aunque el sector tiene visos de recuperación. Unos 381.000 turistas extranjeros ya visitaron el país desde inicios de año.

