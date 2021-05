El Princesa de Asturias premia a Gloria Steinem, "motor" de la causa feminista

Anuncios Lee mas

Madrid (AFP)

Símbolo de la lucha por los derechos de las mujeres desde hace más de medio siglo, la periodista y escritora estadounidense Gloria Steinem ganó este miércoles en España el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

"Referencia icónica esencial del movimiento por los derechos de la mujer, a partir de los años sesenta el activismo de Gloria Steinem, marcado por la independencia y el rigor, ha sido motor de una de las grandes revoluciones de la sociedad contemporánea", escribió en su fallo el jurado, que debió reunirse de forma telemática por la pandemia.

El jurado comisionado por la Fundación Princesa de Asturias, con sede en Oviedo (norte de España), se decantó este año por la periodista estadounidense de 87 años entre 36 candidaturas de 16 países.

Lo hizo reconociendo su trayectoria desde finales de los sesenta, en la que ha retratado de forma crítica las desigualdades que sufren las mujeres y las minorías en general.

Para las generaciones más recientes, su vida fue mostrada en la pantalla en la película biográfica "The Glorias", y en la serie de HBO "Mrs. America", donde su personaje lo interpreta la actriz Rose Byrne.

Nacida en Toledo, Ohio, en 1934 y graduada en el Smith College (Massachusetts), Steinem ganó notoriedad con su artículo publicado en 1969 en la New York Magazine "After Black Power, Women's Liberation" ("Después del poder negro, la liberación de las mujeres"), que la propulsó a la cabeza del movimiento feminista.

Luego de colaborar con varias publicaciones, cofundó en 1972 "Ms.", la primera revista de corte feminista y totalmente dirigida por mujeres, de la que fue editora por quince años.

En su faceta de activista, Steinem se convirtió en una presencia cotidiana en foros o protestas por la causa feminista, en defensa del derecho al aborto o la paridad salarial, pero también de otras reivindicaciones como la abolición de la pena de muerte o contra el maltrato infantil.

Figura multipremiada, como escritora publicó varios libros superventas, como "The Beach Book" (1963), "Revolution from Within: A Book of Self-Esteem" (1992) o "My Life on the Road" (2015).

En 2019, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, proclamó el 31 de marzo como el Día de Gloria Steinem.

- En compañía de Les Luthiers y Google -

El año pasado, el trofeo de Comunicación recayó en la Feria del Libro de Guadalajara (México) y el Hay Festival de literatura (Gales), en reconocimiento a su fomento de la lectura y apoyo a la industria editorial.

En años anteriores, el premio fue otorgado al grupo argentino Les Luthiers, a la Universidad Nacional Autónoma de México, a Google y al dibujante argentino Quino, creador de Mafalda.

El de Humanidades es el segundo de ocho galardones Princesa de Asturias, los de más prestigio en el mundo iberoamericano, que distinguen anualmente a personas o instituciones relevantes en ámbitos que van desde la investigación científica hasta los deportes, pasando por las letras y las ciencias sociales.

La semana pasada se anunció el de las Artes, otorgado a la serbia Marina Abramovic, considerada todo un icono de la 'performance'.

Instituidos en 1981, los premios están dotados con 50.000 euros (unos 60.000 dólares) y una escultura creada por el fallecido artista catalán Joan Miró.

Los galardones, que toman su nombre del título de la heredera al trono de la Corona española, la princesa Leonor, son entregados por los reyes en octubre en una ceremonia en Oviedo, capital de Asturias.

