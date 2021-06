Hamilton aplaude la "valentía" de Osaka e invita a dirigentes a reflexionar

Anuncios Lee mas

Bakú (Azerbaiyán) (AFP)

El piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton aplaudió este jueves la "valentía" de la tenista Naomi Osaka, que se retiró de Roland Garros tras negarse a participar en las conferencias de prensa para preservar su salud mental.

"Creo que ella es increíble y aplaudo su valentía, ya que eso incita a los que tienen el poder (los torneos de tenis del Grand Slam) a reflexionar y repensar cómo han reaccionado, imponer una multa a alguien que alude a su salud mental no es correcto" estimó el piloto en una conferencia de prensa antes del Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputa de viernes a domingo en Bakú.

"Creo que podrían haberlo gestionado mejor y espero que hagan una gran introspección para encontrar una manera de hacerlo mejor en el futuro", añadió el siete veces campeón del mundo.

"Como deportistas nos forzamos a llegar al límite, pero somos seres humanos", insistió.

Naomi Osaka anunció el miércoles de la pasada semana que no participaría en las conferencias de prensa en Roland Garros para preservar su salud mental.

El domingo, tras su victoria en la primera ronda, no se presentó ante la prensa y fue sancionada con una multa de 15.000 dólares (12.300 euros).

Los organizadores de los cuatro torneos del Grand Slam (Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y Abierto de Estados Unidos) amenazaron con excluirla del torneo parisino, e incluso del resto, si persistía en esa posición.

El lunes Osaka anunció en las redes sociales su abandono de Roland Garros, donde debía jugar el miércoles en la segunda ronda.

"Creo que lo mejor para el torneo, para las demás jugadores y para mi bienestar es que abandone para que todos puedan centrarse de nuevo en el tenis", escribió en Twitter.

En su mensaje explicó que pasó por "largos periodos de depresión desde el Abierto de Estados Unidos de 2018", el primero de sus cuatro títulos del Grand Slam.

"Cuando era joven, yo mismo me arrojé al foso de los leones sin ningún consejo o apoyo", recordó Hamilton (36 años). "Me he dado cuenta de que es lo mismo para los jóvenes que llegan hoy y no creo que sea lo mejor para ellos", afirmó.

"Creo que hay que apoyarles más y no deberían recibir presiones" como las del caso de Osaka, concluyó el británico.

