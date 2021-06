Silvio Berlusconi dice que está mejor de salud y seguirá en la política

Anuncios Lee mas

Roma (AFP)

El exjefe de gobierno italiano y magnate Silvio Berlusconi dijo este domingo que estaba mejor después de varias hospitalizaciones en estos últimos meses y que seguiría activo en la política.

"Afortunadamente estoy mejor, pero los médicos no me dejan todavía participar en actos públicos. No obstante, prometo estar pronto con ustedes", dijo Berlusconi en una intervención telefónica durante una reunión de su partido Forza Italia, según los medios de comunicación.

El magnate, de 84 años, ha estado hospitalizado cuatro veces este año, la última de ellas en mayo, por complicaciones relacionadas con su infección el año pasado por coronavirus.

"Nos sigue moviendo el amor y la pasión cívica por nuestro país con los que llegamos a la política hace 27 años, y con los que seguimos mirando al futuro", manifestó.

"Es la razón por la que sigo en el juego con la intención de continuar ahí a pesar de todo lo que me ha pasado en estos años", continuó Berlusconi.

"Ustedes me conocen, nunca me ha desanimado ningún obstáculo y seguiré haciendo todo lo que considere correcto y útil para mi país", aseguró.

En estos últimos meses, el multimillonario, que tuvo una importante operación a corazón abierto en 2016, multiplica sus estancias en el hospital.

Además de su hospitalización en mayo, en marzo pasó varios días ingresado, oficialmente para controles médicos.

En febrero, pasó una noche ingresado tras una caída sin gravedad, y en enero estuvo varios días en un centro médico de Mónaco por problemas de arritmia cardíaca.

