Un acusado por el intento de chantaje a Valbuena se disculpa durante el juicio

Versalles (Francia) (AFP)

"Pido disculpas de todo corazón", declaró Zouaoui, uno de los cinco acusados de la trama ante el tribunal de Versalles, al suroeste de París. La víspera, sin embargo, se había burlado del futbolista durante el juicio.

El hombre también se disculpó con Karim Zenati, amigo de la estrella del Real Madrid Karim Benzema, por "manipular[lo]".

Benzema también es juzgado por complicidad, si bien no compareció por motivos "profesionales", según su abogado.

Ante los periodistas, uno de los abogados del delantero madridista, Sylvain Cormier, evocó el miércoles por la noche el "rencor" y los "celos" de Valbuena.

"Sus cálculos son simples: 'A mí me apartaron, no volví a la selección francesa y, deportivamente, he decaído' y, enfrente, está Karim Benzema, en primera línea del fútbol mundial actual", comentó el letrado.

Benzema se enfrenta a una pena de hasta 5 años de prisión y 75.000 euros (81.000 dólares) de multa. Los alegatos de las partes civiles y de la fiscalía se esperan para este jueves, si el tiempo lo permite.

