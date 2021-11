Lando Norris quiere hablar de salud mental para "ayudar" a otras víctimas

París (AFP) – Como otros grandes deportistas, el joven piloto británico de Fórmula 1 Lando Norris no duda en hablar públicamente sobre salud mental y asegura que eso le "ha ayudado mucho" y que espera que sirva para "ayudar a otras personas" a estar acompañadas en su camino.

La gimnasta estadounidense Simone Biles, que llegó a renunciar a varias pruebas en los Juegos Olímpicos de este año, la tenista japonesa Naomi Osaka o, más recientemente, el futbolista brasileño Neymar han puesto encima de la mesa el debate sobre la salud mental de los deportistas en la escena mediática mundial.

Norris, llegado con 19 años -en 2019- a la élite del automovilismo, tuvo problemas similares en el inicio de su carrera y no lo ha ocultado: "Me ha ayudado mucho hacerlo público".

"Pero si lo he contado a la prensa no es para que se compadezcan de mí sino para ayudar a otras personas que, a su vez, puedan encontrar la fuerza para expresarse. Para que puedan decirse que no son los únicos", explicó el inglés en una entrevista en octubre con la AFP y el diario alemán Bild.

La importancia del entorno

"Estoy mucho mejor ahora que hace dos años. Disfruto mucho más de la vida. No estoy ya todo el rato preocupándome, pensando, con temores", explicó.

Hace dos años, la joven promesa británica, subcampeón de Fórmula 2 en 2018, fue propulsado a la Fórmula 1 en la escudería McLaren. Tuvo la responsabilidad, junto al español Carlos Sainz Jr, de pilotar el renacer del equipo.

"Hace unos años, cuando hacía karting, y durante mucho tiempo, recurrí a un psicólogo para que me ayudara. Pero ahora tengo simplemente un muy buen equipo a mi alrededor, mis ingenieros, mi entrenador, mi mánager, mi familia, con los que puedo hablar de todo".

Como en una pista de tenis o en un tapiz de gimnasia, el piloto de Fórmula 1 está solo dentro de su monoplaza y el aspecto mental es un factor fundamental.

Sobre todo para recuperarse tras una decepción, como la que vivió Norris en Rusia, cuando fue líder durante gran parte de la carrera y cometió el error de no parar en 'boxes' para cambiar de neumáticos cuando comenzó a llover en los últimos minutos. Ese fallo le terminó costando la victoria.

"Siempre habrá algo en el fondo de mi cabeza que me recuerde Sochi, ya que era una primera oportunidad para ganar en la Fórmula 1. Pero es más como un recuerdo, ahora ya no me duele pensar en ello", aseguró en la carrera siguiente, en Turquía.

Norris, con sus 21 años, es más joven que otros pilotos de la F1 como George Russell (23 años), Max Verstappen (24), Charles Leclerc (24), Esteban Ocon (25) o Pierre Gasly (25).

"Estoy seguro de que hubo muchos pilotos o deportistas en el pasado que sintieron lo mismo pero que nunca dijeron nada. No sé si es porque ahora somos más abiertos, porque estamos más dispuestos a hablar de lo que sentimos", subrayó.

Redes sociales

Para este gran aficionado a los videojuegos, que cuenta con 4,2 millones de abonados en Instagram y más de un millón en Twitch, las redes sociales son también "un factor importante en este asunto".

Los problemas de salud mental en un deportista "pueden comenzar también con las redes sociales, no necesariamente por la situación deportiva".

Norris señala que entró en la Fórmula 1 "para ser campeón del mundo, no para ser una estrella" y que tendrá "una oportunidad para ello en 2023 o 2024" con McLaren, aunque su escudería todavía tiene que recuperar el retraso en el desarrollo del coche que tiene respecto a Mercedes o Red Bull.

A pesar de todo, Lando Norris se siente "un privilegiado" que tiene "mucha suerte" por poder realizar su trabajo.

"Las consecuencias de la fama pueden ser positivas, si puedes alegrar el día a un fan con un selfi", explicó este piloto. "Y si tienes un mal día, te pones la capucha y esperas que no te reconozcan", señaló.

