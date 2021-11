Nació Diego, hermano de las mellizas Mara y Dona, familiar homenaje

Walter Rotundo (C) posa junto a sus hijas Mara (I) y Dona, una combinación de palabras para homenajear al fallecido astro del fútbol argentino Diego Maradona

Buenos Aires (AFP) – Las mellizas argentinas Mara y Dona, de 10 años, acaban de conocer a Diego Amado, su hermanito que nació este jueves en Buenos Aires, homenaje de una familia al ídolo deportivo, a un año del deceso, informó el padre a la AFP.

Anuncios Lee mas

Walter Rotundo (39 años) así lo planeó con su esposa, Victoria Aguirre (28). "Todo salió bien, como estaba previsto. Nació a las 16h35 (19h35 GMT). Pesa 4,050 kg. Fue por cesárea programada", precisó el fanático maradoniano.

Rotundo aseguró que a Maradona no lo conoció personalmente, pero que el excapitán albiceleste supo de su existencia y de sus hijas.

"El día en que tanta gente está triste por Diego, yo también estoy triste, pero mejor por el nacimiento de mi hijo. Ahora en el futuro este día va a seguir siendo el aniversario de la muerte de Diego, pero también será el cumpleaños de mi hijo", relató.

Diez años atrás, cuando nacieron las mellizas, le envió a Maradona una fotografía de ellas en sus brazos.

Diego le retribuyó enviándole una fotografía suya sosteniendo la de las nenas. Walter inmortalizó ese gesto en un tatuaje que muestra orgulloso en la espalda.

"Diego Amado y la mamá están bien de salud. Deberían volver a casa el domingo", indicó Rotundo. Aguirre asegura que la fecha del nacimiento fue pura casualidad y que la coincidencia ayuda "a cambiar un día triste por uno de felicidad".

Rotundo también bromea: "Ahora que hay tanta controversia (judicial) con el uso de la marca (Maradona), yo puedo decir 'Diego Mara Dona', libremente, porque es el nombre de mis hijos, tengo en mi casa el nombre completo".

Aguirre confiesa no tener la misma pasión que su pareja por el fútbol, pero a ambos los une el amor incondicional por Maradona.

"Yo lo ví siempre como alguien que estaba todo el tiempo por ganar una batalla y, cuando murió, sentí que no pudo ganar", expresa Victoria.

La madre completa la idea: "Me da dolor que no esté más, que no pudo ser un adicto limpio, que se lo haya llevado el consumo".

"Si tuviese que elegir al Maradona que quiero tener en casa es a ese Diego humilde, solidario, amigo de sus amigos, familiero, enamorado de sus padres. Si es que va a haber un Diego Maradona representado en mis tres hijos que sea ese", deseó Walter.

vid-sa-dm-pbl/cl

© 2021 AFP