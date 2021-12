Hambre e inseguridad en el noroeste de República Centroafricana

Paoua (República Centroafricana) (AFP) – El pequeño brazo de Séverine mide apenas un centímetro y medio de diámetro, muy poco para la bebé de doce meses, que no deja de llorar. La leche de su madre, también malnutrida, ya no la calma.

Anuncios Lee mas

En Paoua, a 500 km al noroeste de la capital centroafricana de Bangui, la inseguridad provoca una crisis humanitaria de gran magnitud en uno de los países más pobres del mundo y en plena guerra civil.

El centro sanitario de esta localidad de 47.000 habitantes está desbordado. Un pequeño de dos años empieza a gritar cuando su madre lo coloca delicadamente en una bandeja suspendida en una balanza.

"En casa no hay comida", se desespera la joven madre de 22 años. "Veo que no está bien porque llora todo el tiempo y no juega", añade.

La mujer acudió en busca de bolsas de pastas nutritivas suministradas por el Programa Mundial de Alimentos (PAM). Como muchos de los lugareños, ella también sufre hambruna.

"Es la patología más frecuente aquí", asegura a AFP el director del centro, Modeste Loyo Motayo.

"Está vinculada a la pobreza y la inseguridad, pues el conflicto impide a los habitantes cultivar y es difícil tener una actividad que genere ingresos", explica.

La amplitud de la crisis alimentaria que golpea en este momento la región del noroeste no tiene precedentes.

Una calle de Paoua, en el noroeste de República Centroafricana, en una imagen del 4 de diciembre de 2021 Barbara Debout AFP

Si el PAM considera que un 42% de la población centroafricana pasa hambre, en la prefectura de Ouham-Pendé, donde está Paoua, "la situación es todavía más crítica, con 61% de la población en fase 3 de crisis y en fase 4 de urgencia alimentaria", dice Mahoua Coulibaly, responsable local de esta agencia de la ONU.

En el mercado, en pleno corazón de Paoua, los estantes están casi vacíos. Faltan frutas y verduras. La inseguridad provoca también dificultades de suministro.

"Todo se vuelve más caro", explica Abas Mahamat, miembro del sindicato de transportistas de Paoua. "¿Cómo lo hará la población?", se interroga.

La región todavía es escenario regular de combates entre los rebeldes, que se han agrupado en la cercana frontera de Chad, y fuerzas progubernamentales.

En noviembre, una treintena de civiles y dos militares murieron. Las autoridades señalaron a las 3R (Regreso, Reclamación, Rehabilitación), uno de los grupos armados rebeldes más poderosos que hace apenas un año controlaban dos tercios del país.

"Torturas"

El segundo país menos desarrollado del mundo según la ONU es desde 2013 escenario de una guerra civil, aunque su intensidad decayó en los últimos cuatro años.

Una desplazada interna, fotografiada el 4 de diciembre de 2021 en Paoua, en el noroeste de República Centroafricana Barbara Debout AFP

Algunos grupos rebeldes lanzaron a finales de 2020 una nueva ofensiva contra el régimen del presidente Faustin Archange Touadéra, en vísperas de las elecciones presidenciales.

El mandatario, finalmente reelecto, y su ejército reconquistaron amplias partes de territorio, con el apoyo de cientos de paramilitares rusos de la firma de seguridad privada Wagner que, según la ONU y Francia, ejerce una gran influencia en el país.

El acoso de los rebeldes ahora dispersos por la sabana ha empujado a muchos campesinos a refugiarse en Paoua y otros centros urbanos del país. En el barrio de Bimbi, a pocos minutos del centro, una veintena de desplazados comparten una modesta cazuela de hojas de yuca.

Simplice Massemba enseña la minúscula sala en la que duerme con otras siete personas. En junio, las 3R atacaron su aldea. "Mataron a los habitantes y tomaron nuestras casas (...) Huimos sin llevarnos nada", relata.

Como más de un centenar de otros desplazados originarios de la región, encontraron refugio en una familia de acogida. Pero el lugar no ha sido adaptado. "Muchos duermen en esteras fuera", añade Massemba.

Michel Gotto, de 77 años, patriarca de la aldea de Doula, el 4 de diciembre de 2021 en Paoua, en el noroeste de República Centroafricana Barbara Debout AFP

A su lado, Michel Gotto, de 77 años, tiene dificultades para mantenerse en pie. "Estaba en el campo con mis hijos cuando los rebeldes de las 3R llegaron y nos torturaron", dice el patriarca de la aldea de Doula, a 50 km de Paoua.

Su pueblo todavía está ocupado por los rebeldes. "Solo quiero volver a mi casa", admite.

© 2021 AFP