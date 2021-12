Hamilton gana caótico GP de Arabia e iguala a puntos con Verstappen antes de última carrera

Yedá (Arabia Saudita) (AFP) – El británico Lewis Hamilton (Mercedes) se impuso este domingo en un caótico Gran Premio de Arabia Saudita por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull) y ambos pilotos llegan igualados a puntos a la última carrera de la temporada de Fórmula 1, dentro de una semana en Abu Dabi.

El joven holandés, 24 años, y el siete veces campeón del mundo, de 36, llegan a la última carrera empatados a 369,5 puntos en lo que es el Mundial de Fórmula 1 más emocionante de lo últimos años.

Para Hamilton, que sumó el punto adicional de la vuelta rápida en carrera, sería un 8º título y superaría el histórico récord que comparte con el alemán Michael Schumacher.

Para Verstappen sería su primer mundial y cuenta con una pequeña ventaja al haber ganado más carreras que su rival (9 por 8): en caso de no puntuar ninguno de los dos, el título será para el piloto de Red Bull.

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) completó el podio del primer Gran Premio disputado en Arabia Saudita, en un circuito urbano de Yedá, rapidísimo y muy peligroso, escenario de múltiples incidentes, con tres salidas, dos banderas rojas y un toque final entre los dos aspirantes al título mundial.

Verstappen, que llegaba líder del campeonato del mundo y con posibilidades de ganar el título en Yedá, fue sancionado con cinco segundos de penalización por una maniobra de frenado que sorprendió a Hamilton y que los comisarios de carrera interpretaron como irregular.

"Hubo de todo, sucedieron muchas cosas con las que no estoy del todo de acuerdo, pero es lo que hay. Reduje la velocidad, quería dejarlo pasar, estaba por la derecha pero él no quería adelantar y nos tocamos. No entiendo realmente lo que pasó allí", declaró tras la carrera un Verstappen que, visiblemente molesto, abandonó el podio antes de finalizar la ceremonia de premios.

"¡Increíblemente duro!"

"Llevo mucho tiempo compitiendo... ¡pero esto fue increíblemente duro!", resumió por su parte Hamilton.

"Intenté ser tan duro y sensato como pude, con toda mi experiencia a lo largo de los años ... Fue muy difícil, pero perseveramos como un equipo", añadió.

Hamilton, que partió desde la pole, se mantuvo en cabeza hasta la 13ª vuelta, cuando la carrera fue interrumpida una primera vez por un accidente de Mick Schumacher (Haas).

El inglés aprovechó la salida del coche de seguridad para entrar a cambiar gomas, lo que aprovechó Verstappen para colocarse líder antes de la primera bandera roja.

Al reanudarse, Hamilton intentó adelantar a Verstappen y el holandés se salió de la pista para mantener su posición, mientras por detrás se tocaron el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), el ruso Nikita Mazepin (Haas) y el británico George Russell (Williams), obligando a los comisarios de carrera a sacar de nuevo la bandera roja.

Los comisarios consideraron ilegal la maniobra de Verstappen y fue el francés Esteban Ocon el que partió desde la primera plaza en la tercera salida, con Hamilton segundo y el holandés tercero.

Sin embargo, Vertappen se colocaba de nuevo en cabeza en la primera curva y Hamilton adelantaba a Ocon.

En un emocionante mano a mano, el inglés trató de adelantar a Verstappen, que se cruzó en el camino de su rival para evitarlo, por lo que recibió la orden de devolver la posición a Hamilton.

Frenazo en seco y choque

Y entonces llegó el momento polémico de la carrera: Verstappen frenó en seco para dejar pasar a Hamilton, pero este se vio sorprendido por la maniobra y chocó contra el Red Bull y dañó su alerón delantero.

El holandés recibió de nuevo la orden de dejar pasar a Hamilton y así lo hizo, pero inmediatamente volvió a adelantar a su rival.

Una vuelta más tarde, Hamilton volvió a tomar la delantera y Verstappen, con la sanción de cinco segundos, ya no pudo pelear por la victoria.

El Top-10 lo completaron Ocon (Alpine), superado por Bottas en los últimos metros, el australiano Daniel Ricciardo (McLaren), el también francés Pierre Gasly (AlphaTauri), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el español Carlos Sainz Jr (Ferrari), el italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) y el británico Lando Norris (McLaren).

