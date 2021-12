John Madden, uno de los grandes íconos de la NFL, fallece a los 85 años

Los Angeles (AFP) – El laureado extécnico de la liga de fútbol americano (NFL) John Madden, uno de los grandes íconos de este deporte que extendió su influencia a la televisión y los videojuegos, falleció este martes a los 85 años.

Con su característica voz y su carácter cordial, Madden fue una presencia constante de las retransmisiones de la NFL durante sus 30 años de carrera como comentarista, que comenzó en 1979 y concluyó con el Super Bowl de 2009.

Miembro del Salón de la Fama desde 2006, Madden dirigió durante una década a los Oakland Raiders y los condujo hasta el triunfo en el Super Bowl en 1977.

Sin embargo, sus logros en los banquillos, e incluso su trayectoria televisiva, fueron opacados en la memoria de las nuevas generaciones por su participación como la voz del popular videojuego "Madden NFL".

"Nadie amaba el fútbol más que él. Él era el fútbol. Fue una increíble caja de resonancia para mí y para muchos otros", dijo el comisionado de la liga, Roger Goodell, en un comunicado.

En el texto, la NFL señaló que Madden falleció "inesperadamente" el martes por la mañana, sin detallar las causas de la muerte.

"Nunca habrá otro John Madden, y siempre estaremos en deuda con él por todo lo que hizo para que el fútbol (americano) y la NFL sean lo que son hoy", le reconoció Goodell.

Nacido el 10 de abril de 1936 en Austin (Texas), Madden creció en el estado de California y parecía destinado a una carrera profesional en el fútbol americano tras ser una figura en su instituto.

Pero sus esperanzas terminaron antes de poder jugar un solo partido en la NFL. Durante su primer campo de entrenamiento con los Philadelphia Eagles, que lo habían elegido en el Draft de 1958, sufrió una segunda lesión grave de rodilla que lo apartó de las canchas.

La lesión resultó decisiva para su preparación como futuro entrenador. Durante su rehabilitación, pasó largas horas en la sala de vídeo analizando las jugadas en compañía del entonces mariscal de campo de los Eagles, Norm Van Brocklin.

"Ahí fue donde aprendí el fútbol profesional", explicó Madden años después.

Como entrenador inició su trayectoria en el fútbol universitario y en 1967 se unió a los Raiders como asistente. Dos años después se convirtió en el entrenador jefe más joven que había tenido la NFL, con 32 años y 10 meses.

La voz del videojuego

En su primer año en el banquillo logró un balance de 12-1-1 y se ganó la confianza de la franquicia para un proyecto a largo plazo, que culminó con su triunfo en el Super Bowl de 1977 ante los Minnesota Vikings.

Con solo 40 años, Madden tenía mucho tiempo por delante para engordar su palmarés pero solo dos temporadas después, alegando fatiga y un problema de úlcera de estómago, abandonó la competición.

"Lo he dado todo y ya no me queda nada", explicó Madden entre lágrimas en un anuncio que sorprendió a la NFL. "Me retiro como entrenador y no volveré a serlo en mi vida".

Madden no tardó en encontrar una nueva vocación cuando la CBS lo contrató como comentarista televisivo. Posteriormente llegó a trabajar para las otras tres principales cadenas - Fox, ABC y NBC - y a cobrar un sueldo superior al de cualquier jugador de la NFL.

Su mezcla de análisis agudo y pasión se convirtieron en sus cartas de presentación.

El estilo de Madden lo convirtió en una elección lógica como figura del único videojuego oficial de la NFL, el "John Madden Football", lanzado en 1988.

El juego, que posteriormente se conocería simplemente como "Madden NFL" y se actualizaría cada año, fue uno de los más vendidos de todos los tiempos, generando miles de millones de dólares en ventas y siendo enormemente popular tanto para los aficionados como para los propios jugadores.

