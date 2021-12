La OMS y la Casa Blanca envían mensajes tranquilizadores sobre ómicron

Ginebra (AFP) – Las vacunas anticovid existentes son a priori eficaces ante la variante ómicron del coronavirus, que no parece conllevar una enfermedad más grave, indicaron a la AFP importantes científicos de la OMS y de la Casa Blanca.

La detección de esta nueva variante, anunciada el 24 de noviembre en Sudáfrica y presente ahora en decenas de países, generó una reacción de pánico ante los indicios de que era más contagiosa y los temores de que podía ser más resistente a las vacunas.

Sin embargo, el director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Michael Ryan, confió en una entrevista a la AFP que las vacunas siguen brindando protección ante esta variante, sobre todo ante el riesgo de enfermedad severa.

"Tenemos vacunas muy eficaces que han demostrado su poder contra todas las variantes hasta ahora, en términos de gravedad de la enfermedad y de hospitalización", afirmó Michael Ryan en base a estudios preliminares.

"No hay ninguna razón para pensar que no vaya a ser así" en el caso de ómicron, añadió.

Pacientes recientemente vacunados contra el covid-19 en México el 7 de diciembre de 2021 Pedro PARDO AFP

El epidemiólogo de 56 años reconoció que las vacunas podían perder algo de eficacia ante ómicron, que destaca por su alto número de mutaciones. Pero es "altamente improbable" que pueda burlar toda la protección ofrecida por estos fármacos.

No parece más grave

Aunque los análisis son todavía muy preliminares, debido a la reciente detección de esta variante, Ryan dijo que no parece más peligrosa que las anteriores, e incluso apuntó a lo contrario.

"El patrón general que estamos viendo hasta ahora no muestra un aumento de la gravedad. De hecho, en algunos lugares del sur de África se están registrando síntomas más leves", dijo el médico.

Esta opinión es compartida por el máximo asesor de la Casa Blanca sobre la pandemia, el doctor Anthony Fauci. "Es casi seguro que no es más grave que delta", la variante dominante actualmente, dijo en una entrevista a la AFP.

El asesor científico de la Casa Blanca, Anthony Fauci, en Washington el 1 de diciembre de 2021 Anna Moneymaker GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archivos

De hecho, "existe algún indicio de que hasta podría ser menos grave", insistió el médico estadounidense, señalando que hacía falta "dos semanas al menos" para asegurar este extremo.

Por contra, ómicron es "claramente muy transmisible", muy probablemente más que la delta, dijo Fauci.

Vacunas a niños

La aparición de la variante provocó un restablecimiento de numerosas medidas anticovid y la restricción en los viajes, especialmente aquellos procedentes de África austral, lo que provocó indignación en esa región.

La Comisión Europea pidió el martes a los 27 países coordinar las restricciones de circulación y acelerar las campañas de vacunación.

Brasil, por su parte, descartó exigir un certificado de vacunación a los extranjeros para ingresar al país después de que el presidente Jair Bolsonaro comparara esta medida recomendada por el regulador sanitario a una "correa" para los animales.

"No se pueden establecer discriminaciones entre las personas vacunadas y no vacunadas para imponer restricciones (...) La ciencia ya sabe que las vacunas no impiden totalmente la transmisión del virus", dijo su ministro de Sanidad, Marcelo Queiroga.

Manifestante contra la vacuna obligatoria decretada en Bélgica para personal sanitario, en Bruselas el 7 de diciembre de 2021 JOHN THYS AFP

Ante el repunte de la pandemia en Europa, la OMS recomendó proteger mejor a los menores, actualmente la franja de edad más afectada, y dejar la vacunación obligatoria de la población como un "último recurso".

Para evitar nuevos cierres de escuelas y el regreso a las clases telemáticas, la rama europea de la organización aconsejó reforzar los tests en los centros educativos y plantear la vacunación de los niños escolarizados.

Las autoridades sanitarias españolas autorizaron la vacunación de los niños de cinco a once años, que comenzará el 15 de diciembre, ante el aumento de casos en el país.

Escolares en una ceremonia antes de entrar a clase en Manila el 6 de diciembre de 2021 Ted ALJIBE AFP

Y Cuba aprobó el uso de urgencia de su vacuna Soberana Plus para los niños de más de dos años convalecientes de covid-19.

La autoridad reguladora de medicamentos del país (Cecmed) indicó que "resultados parciales de un ensayo clínico" en niños y adolescentes que contrajeron el coronavirus "mostraron que la administración de una sola dosis es segura, y aportaron elementos del beneficio potencial" para proteger contra la reinfección por el SARS-CoV-2.

