México anota nuevo máximo de contagios de covid-19 con foco en la capital

Anuncios Lee mas

México (AFP)

México anotó este viernes un nuevo máximo de contagios diarios de covid-19, con 12.253 casos, en medio de una escalada de infecciones y hospitalizaciones en la capital del país, cuya alcaldesa invocó a sus habitantes a no hacer fiestas ni reuniones de fin de año.

Con esta cifra, el número de casos acumulados en el país de 128 millones de habitantes ascendió a 1.229.379, mientras que los fallecimientos sumaron 113.019 desde el inicio de la pandemia, según cifras de la secretaría de Salud.

El anterior récord de contagios se reportó el pasado viernes 4 de diciembre, con 12.127.

En tanto, la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, redobló el llamado a incrementar los cuidados para detener los contagios en la capital que está "en alerta, en emergencia" por covid-19.

Afirmó que está "comprobado" que el incremento de los contagios y hospitalizaciones obedece al aumento del número de fiestas y reuniones familiares que los mexicanos celebran de cara a las fiestas de Navidad y año nuevo.

"No fiestas, no posadas, no reuniones con amigos y familiares. En esta ocasión no invites ni aceptes invitaciones", dijo Sheinbaum en un video difundido por sus redes sociales.

La alcaldesa invocó también a que la gente permanezca en casa y salga solamente si es indispensable utilizando tapabocas y manteniendo el distanciamiento físico.

"Confío en los habitantes de la ciudad (...) solo si todas y todos cumplimos vamos a bajar los contagios", dijo Sheinbaum quien, de momento, no anunció restricciones a los horarios de funcionamiento de negocios ni a la circulación de personas.

Sin embargo, las calles de la ciudad lucen colmadas de personas haciendo compras o ingresando a restaurantes.

Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell informó que la capacidad hospitalaria en Ciudad de México alcanzó un 74%, un nivel no visto desde mayo, y que a ese ritmo restaría una semana para alcanzar niveles de "saturación hospitalaria".

El gobierno del vecino Estado de México, de 17 millones de habitantes y cuyos municipios limítrofes conforman con la capital la llamada Zona Metropolitana, dispuso en tanto el cierre de todos los negocios no esenciales desde las 17h00 locales (23h00 GMT) a partir del lunes.

© 2020 AFP