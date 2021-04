Argentina prohíbe circulación nocturna ante disparo de contagios de covid-19

Una trabajadora espera para desinfectar la cabina de un tren de cercanías mientras los pasajeros descienden en la estación Once en Buenos Aires, el 7 de abril de 2021 Argentina registers a record of 20,780 positive cases in one day since the first case registered in March 2020.Argentina registered Wednesday the record of 22,039 coronavirus cases in 24 hours since the beginning of the pandemic.

JUAN MABROMATA AFP