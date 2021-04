Bolsonaro, de la amenaza de "pólvora" a la promesa de buena letra ambiental

Anuncios Lee mas

Río de Janeiro (AFP)

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que llegó a amenazar con usar "pólvora" contra las presiones para reducir la deforestación amazónica, se comprometió el jueves en la Cumbre sobre el Clima a que Brasil alcance la "neutralidad" de carbono en 2050, diez años antes de lo previsto.

Ese cambio de tono ya se había plasmado en una carta enviada este mes al presidente estadounidense Joe Biden, organizador de la cumbre, en la cual proclamó su "apoyo a los esfuerzos" para "eliminar la deforestación ilegal en Brasil en 2030", conforme a los compromisos del Acuerdo de París de 2015.

Estas son algunas de las declaraciones de Bolsonaro sobre la cuestión climática desde su llegada al poder en enero de 2019:

- "Pólvora" contra Biden -

- "Vimos hace poco a un gran candidato a jefe de Estado decir que si no apago el fuego en la Amazonía levanta barreras comerciales contra Brasil. ¿Cómo podemos enfrentar eso? Sabemos que solamente con la diplomacia no se puede. Porque cuando se acaba la saliva, hay que tener pólvora, si no, no funciona. No necesitas usar pólvora, pero tienen que saber que tenemos", dijo el 10 de noviembre de 2020, en un acto público.

- Críticas de "competidores" -

- "Vemos algunos focos de incendio en Brasil. Eso ocurre desde hace años y hemos sufrido muchas críticas, porque obviamente, cuanto más nos ataquen, más les interesa a nuestros competidores lo mejor que tenemos, que es nuestro agronegocio", dijo el 18 de septiembre de 2020, en respuesta a críticas del gobierno francés sobre la intensificación de los incendios en la Amazonía y en el Pantanal.

- Las oenegés, "un cáncer" -

- "¿Ustedes saben que las oenegés no tienen espacio conmigo, no? Seré duro con esa gente. No consigo matar ese cáncer en gran parte llamado oenegés", lanzó el 03 de septiembre de 2020, en su transmisión semanal en Facebook.

- "Un 40% de ese dinero que venía de Noruega, de Alemania, para el Fondo Amazonía, iba directamente para las oenegés (...). Les hemos cortado ese dinero", dijo el 21 de agosto de 2019, en un discurso en Brasilia ante empresarios tras la suspensión de entrega de fondos de los principales contribuyentes del Fondo Amazonía.

- Greta, una "mocosa" -

- "Greta ya dijo que los indígenas murieron porque estaban defendiendo la Amazonía. Es impresionante que la prensa le dé espacio a una mocosa como ella, una mocosa", dijo el 10 de diciembre de 2019, sobre la joven activista ambiental Greta Thunberg, respondiendo a periodistas en Brasilia.

- Medios "mentirosos" -

- La Amazonía "no está siendo devastada ni consumida por el fuego, como afirman mentirosamente los medios", aseguró el 24 de septiembre de 2019, ante la Asamblea general de la ONU.

© 2021 AFP