"Nada ha cambiado" con llegada de Biden al poder en EEUU, dicen indocumentados en protesta

Washington (AFP)

Varias organizaciones de indocumentados protestaron este viernes en Washington para exigir "acciones" al gobierno de Joe Biden para que el Congreso tramite una reforma migratoria, tras cumplirse los 100 primeros días de la nueva administración demócrata.

"Papeles sí, migajas no", gritaron dos centenares de migrantes venidos de todos los rincones de Estados Unidos para una protesta frente a la Casa Blanca. "El presidente no ha cumplido sus promesas" de campaña, afirman.

"Nada ha cambiado", se lamentó a la AFP William Martínez, un activista de la organización National TPS Alliance que representa a migrantes que tienen un estatuto de protección temporal, una precaria figura legal para países en guerra o víctimas de catástrofes que los protege de la deportación y les permite trabajar.

Durante el gobierno de Donald Trump (2017-2021) se intentó terminar con este programa.

Biden - que busca marcar una diferencia con respecto a la dura política migratoria adoptada por su predecesor - apoya una amplia reforma impulsada por los demócratas en el Congreso para dar una vía a la ciudadanía a los 11 millones de indocumentados que se estima viven en el país.

La Cámara de Representantes aprobó en marzo dos leyes migratorias para los "soñadores", jóvenes indocumentados llegados a Estados Unidos siendo menores, los beneficiarios del Estatuto de Protección Temporal (TPS) y para trabajadores agrícolas.

Pero estos proyectos tienen magras posibilidades en el Senado, donde republicanos y demócaratas ostentan 50 bancas cada uno, con la ventaja para el gobierno del voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris. Sin embargo, un proyecto con menos de 60 voces a favor puede ser bloqueado por una maniobra legislativa.

"Nosotros creemos que él no está usando su capital político", explicó Martínez, nacido hace 29 años en El Salvador y que desde hace 20 vive en Estados Unidos con este precario estatuto de protección.

En su primer discurso ante el Congreso el miércoles para marcar sus primeros 100 días de gobierno, Biden llamó al Congreso a dar protección este año a los "soñadores". También pidió avanzar con las reformas para regularizar a migrantes con TPS y a los trabajadores agrícolas que "ponen la comida sobre la mesa".

"Deberíamos actuar, debatamos, pero actuemos", afirmó el mandatario demócrata en el hemiciclo.

Pero muchos migrantes vestían camisetas con la consigna "100 días de promesas vacías".

Ivana Castillo, de 53 años, hizo una huelga de hambre junto a activistas de todo Estados Unidos para exigir a Biden que cumpla con sus promesas de campaña.

"Ya cumplió 100 días y no hemos recibido nada, el Congreso hizo su trabajo. El Senado no ha hecho nada, el presidente no ha hecho nada ni la vicepresidenta Kamala Harris", señaló.

© 2021 AFP