Candidato Castillo presenta su "equipo técnico" para desvirtuar críticas en Perú

El candidato presidencial de izquierda peruano Pedro Castillo (D), y su vicepresidenta, Dina Boluarte, participan en un mitin de campaña antes de la segunda vuelta, el 18 de mayo de 2021 al norte de Lima Castillo, once a primary school teacher in the rural province of Cajamarca in northern Peru led the polls after the primary election of April 6, but the intention of vote difference against center candidate Keiko Fujimori has steadily diminished.

Gian MASKO AFP