La angustiosa espera de las madres después de las protestas en Cuba

La Habana (AFP)

Frente a la estación de policía de El Capri, en la periferia de La Habana, una mujer llora de angustia por la suerte de su hija, detenida el lunes durante la protesta que estremeció ese barrio humilde.

"A mi hija se la llevaron ayer (lunes) y no sé nada de ella, pero no diré más, ni quiero que me filmen", dice con agotamiento y temor.

De baja estatura y tez morena, la mujer espera alguna información pues dice que no sabe "nada".

Su angustia es la de muchos familiares de los más de un centenar de detenidos en toda la isla durante dos jornadas de manifestaciones antigubernamentales.

En El Capri y la Güinera, barrios de la periferia de la ciudad, reinaba este martes la calma, garantizada por un fuerte dispositivo policial.

#photo1

El lunes, críticos y partidarios del gobierno se enfrentaron con piedras, palos, barras de hierro, machetes. Una de sus calles principales quedó tapizadas de piedras y vidrios, así como trasformadores eléctricos rotos.

Periodistas de AFP presenciaron durante esa jornada cinco arrestos de opositores, por parte de la policía antimotines.

"Abajo el comunismo", "Patria y Vida" (título de una polémica canción), gritaban de una parte; "¡Patria o Muerte!, ¡Viva la Revolución, Viva Fidel!", de otra.

- "Injustamente" -

Una primer teniente recibe este lunes en la estación de policía a los familiares que llegan a indagar.

#photo2

"Todos los detenidos fueron trasladados al (centro de detención) Vivac, a 100 y Aldabó (cuartel general de la Dirección Técnica de la Policía Nacional) y a 10 de Octubre (otra estación)", les dice sin dar más detalles.

Otra madre de 50 años también indaga por el paradero de su hijo de 21 años. "Se lo llevaron de la casa esposado y a golpes, sin camisa, sin mascarilla", y también "se llevaron a muchos del barrio, jóvenes y viejos", precisa la mujer, que prefiere no revelar su identidad.

"Ni he comido, la presión (tensión arterial) la tengo altísima", porque "no dan respuesta de nada", añade.

Bajo anonimato, una joven de 24 años comenta que a su hermano de 25 años "lo sacaron de la casa del vecino".

#photo3

"Le dieron tremenda mano de golpes, injustamente, y se lo llevaron", dice, sin saber donde está. "A mi mamá por poco le da un infarto", apunta.

Según una lista del contestatario Movimiento San Isidro, 130 personas están detenidas o desaparecidas en Cuba tras las protestas en unas cuarenta ciudades y pueblos.

Entre ellos están conocidos disidentes como Guillermo Fariñas (Santa Clara, centro), el expreso político José Daniel Ferrer (Santiago de Cuba, este), así como el artista contestatario Luis Manuel Otero Alcántara y el opositor Manuel Cuesta Morúa, en La Habana.

Un familiar confirmó el martes la liberación de Fariñas.

"Van más de 32 horas de la detención arbitraria de @LMOAlcantara" (Otero Alcántara)", dijo en otro tuit el MSI. El artista convocó el domingo a los ciudadanos a volcarse al emblemático Malecón de La Habana.

- Arrestos en directo -

En Facebook, un grupo llamado "Desaparecidos #SOSCuba" enumeró a los detenidos y pidió información a sus familiares.

"Yordi Rodríguez Concepción, nadie sabe su paradero hace 72 horas desde que iniciaron las protestas, residente de San Antonio" de los Baños, una pequeña localidad cercana a La Habana, donde comenzaron las manifestaciones el domingo, escribió una internauta.

"Mi hermanito Felix Vázquez está detenido injustamente hace 2 días, hasta cuándo van a tener a la juventud callada, hasta cuándo la represión", posteó otro.

El martes, una artista de YouTube, Dina Stars, fue detenida en su casa por la policía mientras hablaba en vivo a un programa de televisión español.

"Mientras hablábamos con ella, la policía cubana llegó a su casa y se la llevó", según las imágenes transmitidas en directo y colgadas en Twitter.

La joven había publicado poco antes un mensaje irónico en la misma red social: "No estaré en el Capitolio a las 14:00 horas y no convoco una manifestación".

© 2021 AFP