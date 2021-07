Blinken felicita a Pedro Castillo y le pide un "rol constructivo" en Venezuela y Cuba

Anuncios Lee mas

Washington (AFP)

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, felicitó este lunes al presidente electo de Perú, Pedro Castillo, en una llamada telefónica en la que dijo esperar de él "un rol constructivo" respecto de Venezuela, Cuba y Nicaragua, informó la secretaría.

En la llamada, Blinken "felicitó al pueblo de Perú por su proceso electoral indicio de una democracia fuerte y vibrante", dijo el portavoz Ned Price.

También "agradeció a Perú por su apoyo respecto de la crisis de Venezuela y expresó su esperanza de que Perú continúe jugando un rol constructivo al abordar las deterioradas situaciones en Cuba y Nicaragua", agregó en un comunicado.

La semana pasada, Castillo, de 51 años, se desmarcó del gobernante venezolano Nicolás Maduro al descartar que su gobierno vaya a copiar "modelos" extranjeros, algo que temen algunos sectores políticos y empresariales de Perú.

#photo1

"Rechazo rotundamente que vamos a traer modelos de otros países. No somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos somos terroristas", dijo el maestro de escuela.

Blinken también reiteró el apoyo de Estados Unidos a Perú para superar la pandemia y aplaudió sus esfuerzos en la lucha contra la minería ilegal, el narcotráfico, el tráfico de personas y la corrupción.

El presidente electo asumirá el poder este miércoles, cuando Perú conmemora el bicentenario de su independencia.

Castillo fue proclamado el 19 de julio como presidente electo por el jurado electoral, que demoró un mes y medio en revisar impugnaciones de votos y apelaciones antes de declararlo ganador del balotaje del 6 de junio frente a la derechista Keiko Fujimori.

© 2021 AFP