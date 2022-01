Caótico y prematuro final del Mali-Túnez en la Copa de África

El centrocampista de Mali Lassana Coulibaly controla el balón con el pecho durante el partido contra Túnez de la Copa de África de Naciones el 12 de enero de 2022 en Limbe, Camerún Issouf Sanogo AFP

Limbe (Camerún) (AFP) – El partido Mali-Túnez (1-0) de la Copa de África de Naciones (CAN) resultó caótico, con un pitido final antes de tiempo que suscitó este miércoles la indignación de Túnez, antes de un regreso del equipo de Mali al terreno de juego, algo no que no llegaron a hacer los tunecinos.