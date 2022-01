Benavides gana la etapa del Dakar y Sunderland retoma la cabeza en motos

Bisha (Arabia Saudita) (AFP) – El argentino Kevin Benavides (KTM) se impuso en la 11ª etapa del Rally Dakar, una especial de 346 km disputada este jueves alrededor de Bisha (sudoeste), aventajando en 4 segundos al inglés Sam Sunderland (KTM), que recupera la cabeza de la clasificación de motos.

"Esta carrera es un ascensor emocional, había prometido a mi moto hacerle vivir un infierno y no me ha abandonado nunca. La estrategia era 'todo o nada'. No guardar nada, dar el máximo desde el principio, es lo que he hecho y veremos qué pasa mañana. Está todo por hacer", declaró a su llegada Sunderland, que ahora aventaja en 6 minutos y 52 segundos al segundo de la general, el chileno Pablo Quintanilla (Honda).

El austriaco Mattias Walker completa el podio provisional, a 7: 15 del líder, a falta de la última etapa del rally, el viernes, una corta especial (164 km) para llegar a Yedá.

El francés Adrien Van Beveren (Yamaha), que comenzaba al etapa del jueves como líder con cinco minutos de ventaja, abrió la pista y se perdió en el kilómetro cuatro de recorrido, cediendo en la etapa 21 minutos con respecto a Benavides, ganador de la prueba en 2021 y que está 4º en la general a 15 minutos de Sunderland.

