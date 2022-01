Sainz y Benavides ganan penúltima etapa del Dakar, Al-Attiyah y Sunderland cerca del título

Bisha (Arabia Saudita) (AFP) – El catarí Nasser al-Attiyah (Toyota) en coches y el inglés Sam Sunderland (KTM) en motos están a un solo paso de ganar el Rally Dakar, tras la disputa este jueves de la penúltima etapa, ganada por el español Carlos Sainz (Audi) y el argentino Kevin Benavides (KTM) en sus respectivas categorías.

Tras una jornada con 346 km de especial alrededor de Bisha (sudoeste), Al-Attiyah conserva 33 minutos de ventaja sobre el segundo en la general, el francés Sébastien Loeb (Prodrive).

Es la segunda victoria parcial este año para el piloto madrileño (que ya se había impuesto en la tercera etapa), en una jornada, de 346 km de especial alrededor de Bisha (sudoeste), que no provocó grandes cambios en la general.

Loeb había acabado segundo en la etapa, arrebatando unos cuatro minutos a Al-Attiyah, pero fue posteriormente penalizado con cinco minutos por exceso de velocidad (91 km/h en un tramo a 30), por lo que cayó a la 7ª posición e la etapa, cediendo otros 40 segundos a su rival catarí.

Tras esta penalización, el argentino Lucio Álvarez (Toyota) subió al segundo puesto de la etapa, a 3:10 de Sainz, y el también español Nani Roma (Prodrive) fue 4º, a 4:10.

En caso de victoria, sería el cuarto título del Dakar para Al-Attiyah, tras los de 2011, 2015 y 2019.

A Loeb solo le quedan los 146 km de especial del viernes, camino de Yedá donde acabará el rally, para intentar mejorar su segunda plaza en la general, un puesto que ya ocupó en 2017.

"Hemos hecho una buena navegación, sin errores, un lindo ataque, estamos donde podemos estar. Como digo desde hace días, lo hago lo mejor que puedo, el coche es top y disfrutamos", declaró Loeb tras la etapa.

Todo abierto en motos

Si todo parece decidido en la categoría de autos, en la de motos todo puede ocurrir después del vuelco que sufrió la clasificación este jueves.

El argentino Kevin Benavides (KTM), vigente campeón de la prueba, ganó la etapa, aventajando en 4 segundos al inglés Sam Sunderland (KTM), que recupera la cabeza de la clasificación de motos.

"Esta carrera es un ascensor emocional, había prometido a mi moto hacerle vivir un infierno y no me ha abandonado nunca. La estrategia era 'todo o nada'. No guardar nada, dar el máximo desde el principio, es lo que he hecho y veremos qué pasa mañana. Está todo por hacer", declaró a su llegada Sunderland, que ahora aventaja en 6 minutos y 52 segundos al segundo de la general, el chileno Pablo Quintanilla (Honda).

El austriaco Mattias Walker completa el podio provisional, a 7: 15 del líder, a falta de la última etapa del rally, el viernes, una corta especial (164 km) para llegar a Yedá.

El francés Adrien Van Beveren (Yamaha), que comenzaba al etapa del jueves como líder con cinco minutos de ventaja, abrió la pista y se perdió en el kilómetro cuatro de recorrido, cediendo en la etapa 21 minutos con respecto a Benavides, ganador de la prueba en 2021 y que está 4º en la general a 15 minutos de Sunderland.

