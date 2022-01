Matsuyama firma una dramática victoria en el Sony Open de la PGA

Kapalua (Estados Unidos) (AFP) – El golfista japonés Hideki Matsuyama remontó y venció en un desempate al estadounidense Russell Henley en el Sony Open, sumando así su octava victoria en el PGA Tour de Estados Unidos.

El campeón de Masters Matsuyama hundió un putt de tres pies en el hoyo 18 para una victoria dramática al superar un déficit de cinco golpes en la jornada en el Waialae Country Club en Honolulu, Hawai.

Con el triunfo confirmó su excelente juego registrando su segunda victoria de la temporada y la tercera en sus últimas 17 aperturas.

Ahora está empatado con el surcoreano K.J. Choi con la mayor cantidad de victorias en su carrera de un jugador nacido en Asia con ocho.

Matsuyama y Henley terminaron la etapa regular con 257 golpes (-23) cada uno luego de entregar cartones con 63 (-7) y 65 (-5) impactos cada uno.

"Me puse en racha y me alegro de que haya salido de esta manera", dijo Matsuyama. Me siento en la luna", añadió.

Matsuyama evitó los bogeys en la última ronda y terminó con siete birdies en el tiempo reglamentario para su segunda ronda consecutiva con 63 impactos (-7).

El argentino Emiliano Grillo, el colombiano Camilo Villegas y el mexicano Abraham Ancer fueron los únicos latinoamericanos en el torneo, pero ninguno de los tres pasó el corte del segundo día.

