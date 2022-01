Comité Internacional de Cruz Roja sufrió ciberataque masivo

Ginebra (AFP) – El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) informó el miércoles que fue víctima de un ciberataque masivo en el cual hackers se hicieron con los datos de más de 515.000 personas extremadamente vulnerables.

Anuncios Lee mas

"Este ciberataque pone en mayor riesgo a las personas vulnerables, las que ya necesitan servicios humanitarios", dijo el director general del CICR, Robert Mardini, en un comunicado.

La organización, con sede en Ginebra, no tiene información sobre los autores del ataque, que tuvo como objetivo una empresa externa con la que el CICR tiene contratos para almacenar datos.

"Aunque no sabemos quiénes son los responsables de este atentado, ni por qué lo han llevado a cabo, tenemos que hacerles este llamamiento. Sus acciones podrían causar más daño y dolor a quienes ya han soportado un sufrimiento indecible", dijo Mardini.

"No compartan, no vendan, no difundan y no usen estos datos de ninguna manera", agregó.

Según el CICR, todavía no hay indicios de que la información se haya difundido o compartido públicamente.

El ciberataque "puso en peligro los datos personales y la información confidencial de más de 515.000 personas extremadamente vulnerables, entre ellas personas separadas de sus familias como consecuencia de conflictos, migraciones y catástrofes, personas desaparecidas y sus familias, y personas detenidas", señala el comunicado.

Los datos proceden de al menos 60 sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja de todo el mundo.

"Atacar los datos de las personas desaparecidas hace que la angustia y el sufrimiento de las familias sean aún más difíciles de soportar", subrayó Robert Mardini.

Durante conflictos y catástrofes, las familias pueden perder la pista de un ser querido. El CICR y las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja trabajan para esclarecer la suerte de las personas desaparecidas, intercambiar mensajes y reunir a las familias.

"Cada día, el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ayuda a reunir a una media de 12 personas desaparecidas con sus familiares(...). Ciberataques como éste ponen en peligro esta labor vital", dijo Mardini.

El CICR dijo que estaba trabajando con sus socios humanitarios de todo el mundo para comprender el alcance del ataque y tomar las medidas adecuadas para salvaguardar sus datos en el futuro.

© 2022 AFP