España apuesta por trabajar con EEUU para una Latinoamérica "más próspera"

Washington (AFP) – España es partidaria de adaptar la relación con Estados Unidos a "un nuevo mundo" más digital y trabajar juntos por una América Latina próspera, afirmó este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en Washington.

Anuncios Lee mas

Los dos países "queremos hacer cosas juntos en Centroamérica, trabajando por la prosperidad de América Latina", afirmó el ministro durante un acto organizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

"Tenemos que ver cómo adaptar nuestra relación histórica, que ha estado basada tradicionalmente en seguridad y defensa y que debe continuar (...) a una era muy tecnológica en la que hay nuevos actores, nuevas amenazas", dijo en una charla con el presidente del CSIS, John J. Hamre.

Albares se declaró "muy preocupado" por Centroamérica, "porque todos los demás países de América Latina llaman la atención porque las empresas privadas están ahí, porque aparecen en los medios" de comunicación pero los centroamericanos, al ser "pequeños" no se les presta atención, afirmó Albares, que también preconiza que la Unión Europea ponga más el foco en la zona.

Estados Unidos está especialmente interesado en Centroamérica porque muchos de los inmigrantes provienen de esa región. El presidente Joe Biden se ha propuesto eliminar las "raíces" del éxodo hacia el norte que, según él, son la pobreza extrema, la violencia, la corrupción y el impacto del cambio climático.

El martes, Albares se reunió con su homólogo estadounidense, Antony Blinken, con quien habló sobre todo de la crisis en Ucrania, tras el despliegue de unos 100.000 soldados rusos en la frontera con ese país. Ambos coincidieron en que en caso de agresión habría "una respuesta".

Este miércoles, en rueda de prensa, Albares insistió en que en estos momentos "hay margen para la distensión y el diálogo".

"Trabajamos por la desescalada, nuestra voluntad está ahí y es clara pero si el diálogo no triunfa hay cosas que no son aceptables, no podemos volver al pasado", recalcó.

Durante su viaje Albares se reunió con numerosas personalidades, entre ellos su homólogo argentino, Santiago Cafiero, con quien acordó estrechar los lazos comerciales y "avanzar en la implementación del Plan de Acción para la Profundización de la Asociación Estratégica para el bienio 2021-2023, como herramienta idónea para intensificar la relación bilateral", según un comunicado de la cancillería argentina.

© 2022 AFP