El aeropuerto de Bagdad es blanco de un ataque con cohetes que causan daños

Daños en el fuselaje de un avión estacionado en el aeropuerto de Bagdad tras un ataque con cohetes el 28 de enero de 2022, en una fotografía divulgada por la página de Facebook del Ministerio de Transportes iraquí handout picture released by the Facebook page of the Iraqi ministry of transportation, shows a damaged stationary aircraft on the tarmac of Baghdad airport, after rockets reportedly tragetted the runway, on January 28, 2022.Six rockets were fired at the Iraqi capital's airport at dawn today, causing damage to a plane but no casualties, two security sources said.

- Página de Facebook del Ministerio de Transportes iraquí/AFP